El Estradense, de más a menos

El Estradense cae 2 a 1 en campo del Atlético Arteixo. Eduardo adelantaría a los visitantes en el minuto 12, pero los locales remontarían con un gol de Otero en el 50 y otro de Pablo en el tramo final.

Comenzaba el encuentro con ambos equipos muy igualados en fuerzas, pero en un pequeño despiste llegaría el primer tanto del encuentro, el encargado de abrir el marcador sería Eduardo en el minuto 12 y poner en ventaja al Estradense.

Comenzaba la segunda parte y las malas noticias no tardarían en llegar para los jugadores del Estradense. El conjunto local lograría empatar en el minuto 50 gracias a la definición de Otero.

Noticias relacionadas

Entrando en los minutos finales llegaría el mazazo para el Estradense. Un gol de Pablo en los últimos minutos dejaría sin ningún premio a los visitantes.