Bateles
Doblete sénior de Chapela-Wofco en la ETEA
Samertolaméu fue el club que se alzó con más banderas, seis, en el Territorial Zona Sur
Koroibos
Seis clubes se llevaron las banderas territoriales de bateles de la Federación Gallega Zona Sur ayer, en la pista de la ETEA. Encabezó la lista del podio la SD.Samertolaméu-Oversea con tres victorias –alevín masculino, infantil femenino y sub-23 masculino–, seguido de SD.Tirán-Pereiracon dos –alevín femenino y juvenil masculino–, Vila de Cangas también con dos –infantil masculino y juvenil femenino–, Mecos –cadete femenino y cadete masculino, por cierto, con una remontada espectacular (6.57:47), gracias a su última palada con Chapela-Wofco (6.57:85)–, y Chapela-Wofco–absoluto femenino y absoluto masculino-. Todos ellos con dos victorias cada uno y Amegrove –sub-23 femenino–, con una.
La fuerza del viento norte del sábado se amortiguó ayer y aunque soplaba con dureza por momentos, fue mucho más amable que el día anterior y los equipos pudieron brindar su mejor puesta a punto. Una bonita mañana con las finales del Campeonato Territorial Zona Sur de bateles que dieron mucho juego y emoción, hasta la última palada en alguna de ellas. Estos territoriales llevaban también la clasificación de los cinco primeros por categoría para el Campeonato de Galicia que se disputará en el puerto de A Pobra do Caramiñal. Luego del campeonato autonómico, la cita será la más importante del año para los bateles con el Campeonato de España que se disputará los días 18 y 19 de abril en la pista de Legutiano (País Vasco). Un campeonato en el que los bateles gallegos suelen ser grandes protagonistas.
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