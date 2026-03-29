El Coruxo vuelve a la pelea

0 BERGANTIÑOS: Canedo, Peña (Frank, minuto 84), Fito, Pastor, Sola, Diego (Javirro, minuto 68), Tass (Meli, minuto 84), Koke, Iago, Álex P. (Pedro Ramos, minuto 58) y Darío. 1 CORUXO: Ruiz Díaz, Roque, Álvaro, Borja, Mateo (Santos, minuto 72), Hugo Rodri (Dani Rosas, minuto 58), Sola, Añón (Nacho Fariña, minuto 58), C. Alonso, Guille Pinín (Rai, minuto 83) y Xavi Cidre. GOL: 0-1, minuto 32: Mateo.

Un gol de Mateo a la media hora de juego bastó al Coruxo para hacerse con el triunfo en As Eiroas en un encuentro en el que Canedo salvó a los suyos en varias ocasiones. Eso sí, en la recta final fue el Bergantiños el que puso cerco a la meta contraia y Ruiz Díaz el que acabó evitando el empate en el último suspiro ante un remate de Koke.

Llegaba con mucha emoción el derbi gallego entre dos equipos separados por tres puntos en la tabla y en busca de una plaza de play off. Salió mejor el equipo local en un inicio algo precipitado de unos y otros pero en el que el Bergantiños conseguía pisar área contraria e incluso generar una ocasión clara cuando apenas se había cumplido el minuto 5 de partido en un remate de Koke López que obligaba ya a salir a Ruiz Díaz para evitar que el balón se colase.

Presionaba el Coruxo en la zona ancha, pero lo cierto es que tenían mucho problemas con el balón los vigueses, que apenas eran capaces de conectar tres pases seguidos y se mostraba muy impreciso en los balones largos, dando toda la ventaja al rival.

Seguía dominando el equipo local, que buscaba la puerta contraria y a punto estaba de encontrarla en el minuto 12, en un remate de Diego que se iba fuera por poco rozando el palo derecho de la portería visitante. Quería responder el Coruxo, pero le faltaba precisión al conjunto visitante para que sus balones colgados encontrasen buen puerto y mientras el Bergantiños iba ganando metros poco a poco. Lo estaban buscando con todo los locales, que seguían generando llegadas, sobre todo a través de las internadas de Diego González, aunque no acababa de encontrar puerta el equipo local. Pero cuando más cerca parecía el gol de los locales, era el Coruxo el que conseguía conectar un balón en el área contraria donde Ganda conseguía rematar para, con la ayuda de Pastor, despistar a Canedo, que no podía hacer nada por evitar que el 0-1 subiese al marcador.

Intentó rehacerse el Bergantiños, que buscaba ahora a Koke Sanz para tratar de abrir huecos en la defensa de un Coruxo crecido tras el gol y que a punto estuvo de anotar el segundo en el minuto 44, en otro balón colgado al área que no remataba Ganda por muy poco.

Ya en la segunda mitad, salió el Bergantiños decidido en busca del empate. Tenían el balón los locales, pero no conseguían abrir huecos en la defensa del Coruxo, muy ordenado en su campo y saliendo bien a la contra para generar peligro. El ritmo era así frenético y lo que pudo llegar fue el segundo de los vigueses muy pronto en una falta de Xavi Cidre que Canedo conseguía salvar in extremis.

Lo intentaba todo el bergantiños, pero el Coruxo no daba opciones a su rival y seguía generando mucho peligro a la contra. Sabían los vigueses, además, que los resultados en otros campos les favorecían y peleaban con todo en busca del gol de la sentencia, que pudo llegar de nuevo en el minuto 70, en un remate de fariña que volvía a poner a prueba los reflejos de Canedo, que se convertía en el protagonista de la tarde manteniendo a los suyos con vida. Sufría, eso sí, el Bergantiños para evitar que las internadas de Mateo Gandarilla acabasen en gol.

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Poco a poco se iba estirando el Bergantiños, que ganaba profundidad con la entrada de Pedro, que se asociaba bien con Iago para generar ahora llegadas peligrosas del equipo local ante un Coruxo que había cedido metros y cerraba ya filas en torno a su portero en la recta final del encuentro. Apretaban los locales en los minutos finales y en la última acción, Ruiz Díaz evitó el gol local.