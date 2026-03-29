Fútbol / Segunda RFEF
El Coruxo afronta una cita clave en Carballo
El Bergantiños está a tres puntos de los vigueses en la pelea por el play-off
La plantilla del Coruxo tiene marcado en rojo en el calendario el partido de esta tarde ante el Bergantiños en el campo de As Eiroas. Y es que lo coruñeses están a tres puntos de los vigueses en la clasificación, y a cinco de la última plaza de play off. Además, en el partido disputado en el campo de O Vao, el Bergantiños se llevó la victoria con un gol de Fito a poco menos de veinte minutos para la conclusión del encuentro. Si a todo ello, le unimos que este partido solamente quedarán quince puntos juego, es fácil entender la importancia del encuentro.
El equipo entrenado por Javi Pereira viene de cortar con un empate una racha negativa de tres derrotas consecutivas. La clave está en saber si fue suficiente para revertir la situación y recuperar la buena línea de finales de la primera vuelta, en la que el equipo consiguió asentarse en la zona alta de la clasificación.
Por su parte, el Bergantiños viene de sumar cuatro de los últimos seis puntos disputados. Hace quince días, se llevó los tres puntos ante el Lealtad con un contundente 3-0, aunque sentenció el partido en la recta final, con dos goles en los últimos diez minutos de juego. La semana pasada visitaba un campo complicado como es el Helmántico, consiguiendo sacar un empate sin goles ante un Salamanca CF UDS que ocupa la última plaza de play off. Un partido muy importante para los dos equipos, y que los aficionados vigueses podrán seguir en directo en la web de la Televisión Gallega. n
CAMPO: As Eiroas. HORA: 17 horas.
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