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El Céltiga recupera en Lugo el pulso por el play off (1-2)

Los de Luis Carro se impusieron con goles de Marcos Blanco y Pedro Delgado

Los de A Illa se enganchan de nuevo a la pelea por la quinta posición.

Los de A Illa se enganchan de nuevo a la pelea por la quinta posición. / Iñaki Abella

Diego Doval

Arousa

Paso adelante más que importante el dado por el Céltiga en la visita al Lugo B. El buen arranque resultó determinante ante un rival que fue de menos a más. Un error dio origen al 0-1 y Pedro Delgado hizo el 0-2 de falta directa. El gol lucense obligó a sufrir a los de A Illa.

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