Colapso del Carballal en cinco minutos

LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN, 28 – 27, A.D. CARBALLAL 28. LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN: Cristina Mazaira, Carolina López, Carla de Marco (1), María Oriana, Brenda Mafali (7), Lucía Betancort (1), Mónica Cabrera (2), Grethe Alicia Damora (2), Madeleine Cortez, Delyne Leiva (7), Daniela de Marco, Alejandra Caicedo, Beatriz Diana Masseu (8). 27. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho (3), Antía Seijo (5), Daniela Carranza, Naihara Costas (6), Lidia Portela (1), Lucía Villamarín, María Pereira (2), Alejandra Montenegro, María Álvarez, Nerea Arias, Patricia Teijeiro (5), Sabela Vázquez, Salma Aakcha, Laura RúaYaiza Alonso (5). ÁRBITROS: Fernanda Espino y María Sánchez. Excluyeron dos minutos a las locales Mónica Cabrera (2) y Delyne Leiva y a las visitantes Helena Sancho, Antía Seijo, Yaiza Alonso y Sabela Vázquez (3, descalificada en el minuto 52:24). PARCIALES: 1-3, 2-8, 5-9, 6-11, 7-12, 10-16 (descanso), 13-18, 16-18, 18-21, 20-24, 22-27, 28-27 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 22ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Municipal de Tías.

Los nervios y la tensión tiraron por la borda en cinco minutos el trabajo impecable del AD Carballal durante casi todo el choque en su visita al Lanzarote Puerto del Carmen, rival directo en la lucha por la salvación.

El equipo vigués dominó el choque desde el inicio, con cómodas ventajas y una enorme superioridad sobre el Lanzarote, que no sabía como frenar al Carballal. 10-16, al descanso.

Poco cambió tras el descanso, aunque hubo un momento en el que el conjunto local parecía que podría engancharse (16-18, min. 40), pero el Carballal volvió a controlar el juego y nuevamente las distancias se establecieron en cinco o seis goles. Así hasta el minuto 55 (22-27). A partir de ahí todo se hizo mal. El balón quemaba en manos de las gallegas, dominadas por la ansiedad, y ello se veía reflejado en goles rápidos y cómodos a la contra, lo que permitió igualar el choque en el último minuto. El Lanzarote empató a falta de 50 segundos y el Carballal tuvo ataque para conseguir la victoria. Tras una buena acción en ataque, tuvo un lanzamiento claro que se fue fuera y hubo un ataque local con seis segundos de posesión. Tiempo muerto y victoria de las locales casi sobre la bocina con gol de Leiva, que marcó los últimos tres tantos canarios.

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Derrota muy dolorosa por la forma y por el rival, ya que era la forma de engancharse a la salvación. Ahora, todo es muy complicado y no sólo depende de los resultados del Carballal, sino también de otros.