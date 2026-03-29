El Barça de Xavi Pascual sigue creyendo: gana a Unicaja en un gran ejercicio coral

Xavi Pascual ensayaba una sonrisa antes de comenzar el partido frente a Unicaja en el Palau. Venía el Barça de enhebrar tres triunfos consecutivos en la Euroliga -único termómetro para medir la salud real-, pero también de enlazar dos derrotas en la Liga ACB de aquellas que dolieron especialmente a su hinchada (Real Madrid y Joventut), tan torturada la afición en los últimos tiempos por la dejadez de los dirigentes y las estrecheces económicas. Pero Pascual, que es un entrenador que no regala sonrisas cuando no toca, debía intuir que su equipo, por mucho que no venga fichaje alguno, aún pretende seguir creyendo. Su triunfo frente a los malagueños, más allá de la importancia clasificatoria dado que ambos equipos marchaban con el mismo balance (ahora 16-8 para los barcelonistas), fue relevante por el cómo lo logró, con todas las piezas implicadas en una causa común.

Que los checos Jan Vesely (35 años) y Tomas Satoransky (34) fueran quienes acabaran de tumbar a un contestón Unicaja en el último cuarto fue significativo. Tanto el pívot (18+7 y 24 de valoración) como el base (8 puntos y 5 asistencias), exprimidos físicamente durante tanto tiempo y con contratos que expiran el próximo verano, tienen muchos números de dejar el equipo al finalizar la temporada. Pero ellos, lejos de dejarse llevar por una dinámica pocas veces positiva, siguen empeñados en ser pegamentos para el resto de piezas en un equipo dado tantas veces a fiar su suerte a las individualides, unos días Punter, otros Clyburn.

Si bien Unicaja venía más que apurado por sus problemas con las lesiones (sólo pudo presentar a 11 jugadores en el 'roster'), nunca perdió la cara a la tarde gracias al empeño de Balcerowski, Sulejmanovic y un viejo lobo como Djedovic, que fue quien sacó a los malagueños del primer atolladero, cuando el Barça había logrado una ventaja de 18 puntos (40-22, m. 14).

Pero la coralidad del Barça fue esta vez tal que el habitual ejercicio de supervivencia del equipo de Ibon Navarro no llevó esta vez a nada. En el cuadro azulgrana Brizuela tuvo uno de aquellos días en que las yemas le arden (17 puntos, 5/9 en triples) y Myles Norris, un alero del que se intuyen mejores maneras de las que ha podido demostrar hasta la fecha, dejó episodios más que destacables, tanto dentro como fuera de la pintura. Ni siquiera tuvo que penar esta vez Pascual otra mala tarde de Willy Hernangómez, que amaneció con dos faltas en contra para desaparecer después.

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