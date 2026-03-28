El Mecalia Guardés defiende un gol de margen

Mecalia y Elche cierran hoy la serie de tres partidos consecutivos que les ha enfrentado en los últimos diez días. Con el más importante de todos ellos. Hoy ambos equipos resuelven la eliminatoria de cuartos de final de la EHF European Cup que arrancó la pasada semana en A Sangriña donde el equipo de Ana Seabra logró una exigua renta de un gol (21-20) después de un partido extraño (como la mayoría de los que ha disputado últimamente) en el que llegaron a tener siete goles de diferencia a su favor. Un margen que era un tesoro, pero que vieron desaparecer por sus errores y también por el acierto de sus rivales.

El partido de esta tarde obliga mucho. Se abre la posibilidad de estar en una semifinales europeas y las guardesas tienen potencial para ellos. Pero es fundamental que recuperen algo parecido a su mejor versión. Los altibajos en el juego, los problemas para anotar en lo que va de 2026...son solo dos de las lagunas que están ofreciendo en este momento de la temporada.

La única lesión que se mantiene de cara a este partido es la de Elena Martínez, que no ha viajado a Elche a la espera de más pruebas sobre las molestias en un gemelo. Lo bueno es que las jugadoras que han tenido problemas en momentos de la temporada han ido recuperándose y alguna cogiendo en los últimos días un poco más de ritmo para estar en condiciones de ofrecer hoy un buen nivel. En este sentido la aportación de Cecilia Cacheda es fundamental porque la lalinense es esencial en la forma de jugar del Guardés, en imponer el ritmo que mejor le conviene.

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, destaca del que será el tercer partido de las suyas contra el Elche en menos de dos semanas que «la ventaja que tenemos del primer encuentro no es significativa», por lo que «entendemos que la de mañana (por hoy) es una verdadera final». Aunque la técnica valoró muy positivamente la cara que pudo mostrar su equipo el pasado sábado, insiste en los objetivos para este próximo partido: «Ser un poco más consistentes y tener un poco más de madurez a la hora de controlar los momentos de juego».

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Por lo demás, Seabra recalca de nuevo que los dos conjuntos son viejos rivales, y que su plantilla conoce bien «la calidad» del Elche y su capacidad para poner las cosas difíciles, indicando que para ella esta eliminatoria europea la componen dos partidos «muy estratégicos». Las circunstancias hacen que la entrenadora declare que «tenemos muchas ganas de demostrar que somos un equipo luchador, como siempre, y de estar concentradas en los detalles», y, en última instancia, «de disfrutar de este partido, que es uno de los que a las jugadoras y a todos nosotros más nos gusta jugar». La misión, por supuesto, esa plaza en semifinales, un hito más en la historia guardesa y lo que guía la «evidente ilusión de seguir adelante» que concluye destacando la preparadora.