El Celta Femxa Zorka, a cerrar la segunda plaza

El Celta Femxa Zorka vuelve esta tarde al pabellón de Navia veintidós días después de jugar su último partido ante sus aficionados. El equipo entrenado por Cristina Cantero recibe, a las 17.30 horas, al La Cordá de Paterna, equipo que todavía no ha asegurado la permanencia en la categoría.

La competición entra en su recta final, con cinco partidos por disputarse, contando con el de esta tarde. Las viguesas cuenta con tres victorias de ventaja sobre el tercer clasificado, y es importante asegurar esa segunda plaza, ya que implicaría jugar el partido de vuelta del play off en el pabellón de Navia. Matemáticamente todavía hay opciones de ser campeonas y lograr el ascenso directo, pero hay que reconocer que no parece que el Azulmarino pierda algún partido en lo que resta de temporada.

La entrenadora viguesa, Cristina Cantero, reconoce que «tenemos ganas de jugar en casa, de volver a Navia y de poder competir con nuestra gente. Recibimos a Paterna, que es un equipo vinculado a Valencia Basket, configurado con muchísima gente joven, algunas junior como nosotros y bueno, con mucho talento. Sus jugadoras son buenas tiradoras, jugadoras de uno contra uno y reforzadas con jugadoras extranjeras en el juego interior».

«A partir de ahí», prosiguió Cantero, «es verdad que han tenido una dinámica donde han tenido lesiones y la verdad que les ha costado ser más competitivas. De ellas destacaría mucho su juego dinámico y sus primeros tiros, tanto de Broncano, Segura, Saravia, jugadoras con muy buena mano. Han recuperado a Prim, que también ha sido jugadora de formación de selección española. Muy buena jugadora de dos contra dos, encontrando muy bien a las interiores o finalizando ella. Espero un partido difícil, donde tenemos que estar muy bien atrás, y mejorar respecto al partido anterior».

Sobre el Celta Femxa Zorka, la entrenadora apuntó que «llevamos una semana intentando apretar. No está siendo fácil para nosotras, alguna molestia hemos tenido, pero bueno, creo que ese punto de exigencia tenemos que subirlo, de estar más sólidas y no ir a tirones. No es fácil por nuestra juventud, por nuestra irregularidad a veces, y es nuestra forma de ser. Para este sprint final de temporada necesitamos mejorar esos aspectos. Lo principal que me pongo como objetivo es ganar, siempre ganar, pero luego el poder mejorar como equipo en situaciones. Así que partido difícil para estar muy bien atrás, rebotear muy bien, jugar alegre como nos gusta a nosotros, pero sin perder la cabeza».

Noticias relacionadas

La entrenadora viguesa contará con todas sus jugadoras para este partido.