Fútbol Juvenil
El Celta busca tres puntos para rescatar el liderato de la categoría
El Celta aprovecha la jornada de parón para recuperar el partido que tiene pendiente con el Pontevedra. El encuentro fue suspendido el pasado veinticuatro de enero debido a las condiciones climatológicas, y finalmente se jugará esta tarde.
Para los célticos el partido es muy importante, ya que todo lo que sea puntuar supondrá recuperar el liderato del grupo. Todo ello, a cinco jornadas para la conclusión del campeonato liguero.
Cinco partidos de los cuales los célticos jugarán tres en casa, frente al Oviedo, Solares y Lugo, y dos fuera, Gimnástica y Arosa. El Deportivo, rival por el título, visitará al Sporting, Bansander y Val Miñor, recibiendo en Abegondo al Racing de Santander y al Montañeros.
El Pontevedra, rival de esta tarde de los vigueses, tiene muy complicada la permanencia en la categoría. Los granates ocupan puestos de descenso y están a once puntos de la salvación cuando quedan dieciocho por jugarse. Además tienen partidos complicado como el de esta tarde ante el Celta. n
CAMPO: A Madroa. HORA: 16 horas (hoy).
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