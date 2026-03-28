Alice Finot vuelve a 2025

Alice Finot ha regresado a febrero de 2025, el momento en el que decidió romper con los casi diez años de relación profesional con el vigués Manu Ageitos para encarar un nuevo periodo de trabajo junto a su compatriota Philippe Dupont, el que fuera responsable del medio fondo francés. Después de los malos resultados del último año y de diferentes problemas que la impidieron estar en el Mundial al aire libre de hace unos meses, Finot ha comprendido que donde mejor estaba era al lado de Ageitos.

El vigués vuelve a ser el entrenador de la atleta francesa, afincada en Ponteareas desde hace años y habitual de las pistas de Balaídos. Ageitos había sido una pieza esencial para ella desde que en 2014 comenzaron la colaboración. Aquello que comenzó como una colaboración para preparar carreras populares de modo organizado desembocó en una sucesión de éxitos impensables: el título de campeona de Europa en Roma, el impresionante récord continental y el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París. Todo sucedió en los 3.000 metros obstáculos, la prueba que Ageitos imaginó perfecta para las piernas de la francesa y a la que se dedicó en cuerpo y alma a partir del año 2021. Ahí llegó la sucesión de éxitos.

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La pausa de los últimos trece meses ha servido para cambiar puntos de vista, pero también para entender que donde mejor estaban era juntos. Por eso han elegido restablecer la relación con la intención de que esta unión les lleve juntos de nuevo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles donde Finot tiene la esperanza de estar con 37 años. Su maduración como atleta y su rendimiento en los últimos años invitan a pensar en ello. Para Manu Ageitos, que se había quedado muy tocado tras la decisión de la francesa hace tres meses, supone una enorme alegría poner de nuevo en marcha esta sociedad.