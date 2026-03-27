Vela
El Náutico de Rodeira acoge la penúltima prueba de la Liga Cíes-Rande
redacción
El Real Club Náutico Rodeira de Cangas acoge mañana la penúltima prueba de calendario de la Liga de Invierno Cíes – Rande, trasladada desde enero hasta este fin de semana por la cancelación sufrida debido a las alertas emitidas por temporal de mar y viento en el litoral gallego.
En la mayoría de las categorías sus líderes dominan con holgura. Es el caso del Salaño Dos, en Solitarios y A Dos. EL barco de Jacobo Vecino y Brenda Maure, del Real Club Náutico de Vigo, gobierna la modalidad con 3 puntos gracias a sus tres primeros parciales.
El mismo rumbo lleva en ORC 3 el Bon III, de Víctor Carrión. El velero del Real Club Náutico de Vigo navega con 3 puntos. Tres de tres. El mismo ejemplo sigue el Unus, de Luís García Trigo, del Monte Real Club de Yates de Bayona, que con otros 3 puntos manda en la División de los ORC 4.
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