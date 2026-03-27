El Carballal afronta el partido del año

El AD Carballal afronta el partido más importante de la temporada hasta el momento. El equipo vigués buscará en Lanzarote una victoria que le permitiría seguir enganchado a la posibilidad de la salvación, ya que llega a estas últimas cinco jornadas como colista y a tres puntos de la salvación.

El Lanzarote Puerto del Carmen es penúltimo clasificado, con un punto más, y por eso el triunfo es clave. Eso sí, las canarias se han reforzado de forma importante en enero, con cuatro fichajes que han subido mucho el nivel de su plantilla, lo que les ha permitido puntuar en las últimas jornadas. En el Puerto del Carmen destacan Beatriz Maseu y las internacionales paraguayas Brenda Torres y Delyne Leyva. Además, el Municipal de Tías será una olla a presión tratando de ayudar a su equipo. En el Carballal no hay bajas y el objetivo es parar el arsenal ofensivo local y sorprender en ataque con su juego combinativo. Es el último partido antes de un parón en la competición de dos semanas.

LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN - A.D. CARBALLAL (sábado, 18:00, hora canaria, Pabellón Municipal de Tías)

División de Honor Plata Femenina

A falta de tres jornadas para el final, dos de los equipos gallegos del grupo A de División de Honor Plata Femenina tienen mucho en juego. El Helvetia Saeplast Cañiza tiene muy cerca disputar la fase de ascenso y en el lado opuesto de la tabla, el Rubensa Indupor BM Porriño lucha por mantener la categoría. Mientras SAR Rodavigo (que ya jugó) e Inelsa Solar Asmubal Meaño ya cumplieron sus objetivos, asegurando la permanencia sin sufrimiento.

Partido importante para el Helvetia Saeplast Cañiza que viaja a las Palmas para enfrentarse al Romade con el objetivo de cerrar la clasificación para la fase de ascenso. A pesar de su posición en la tabla, ocupa la undécima posición, el equipo canario siempre es duro como locatario y ha logrado sorprender a equipos de la zona alta. Así, el Cañiza viaja sin ningún tipo de confianza, concentrado y tratando de tener las ideas claras en cada momento del choque. Al ser un desplazamiento a Canarias, el equipo gallego viaja con alguna baja.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño, se ha complicado mucho la vida con la derrota de la semana pasada ante el Aula Valladolid, un rival directo. En el choque de esta tarde, el conjunto dirigido por Abel Estévez visita al líder de la categoría, el Leganés, cancha en la que a priori parece complicado puntuar, mientras que el conjunto pucelano recibe al colista. Así las cosas, toca luchar cada minuto buscando los puntos que faltan para garantizar la permanencia. Además, Abel no podrá contar con las jugadoras que compaginan con el primero equipo.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibe esta tarde el Sanse, un equipo potente de la zona alta de la tabla, con los deberes hechos. El conjunto dirigido por Juan Costas ya ha conseguido el objetivo de esta temporada, que era mantener la categoría, y ahora mismo no se encuentra en su mejor momento de la temporada, asolado por las bajas. Para este partido el entrenador no podrá contar con cuatro jugadoras importantes como son Sabela Miniño, Nicoll, Sofia Arangio y Raquel Sineiro. Además, Costas no quiere acudir al equipo juvenil, ya que este fin de semana tiene una cita muy importante: Se disputa en Tui el Play-off xuvenil, en el que está en juego una plaza para el sector nacional.

La SAR Rodavigo adelantó su partido liguero, ya que esta jornada jugaba en Gran Canaria y al ser justo en el inicio de la Semana Santa los precios del viaje eran altísimos, de forma que hablaron con el Rocasa para adelantar el choque y así lo hicieron. Hasta el final, hubo incertidumbre por las condiciones climatológicas y el partido finalmente se jugó el miércoles en Gáldar y a puerta cerrada.

Y con todos estos condicionantes el partido tampoco fue bueno para las gallegas, Tuvo muchos altibajos y la SAR sólo pudo competir los últimos diez minutos, en los que llegaron a tener bola para ponerse a dos tantos. Pero a falta de cinco minutos, una exclusión acabó con las opciones de apretar en el tramo final. En el Rocasa destacó el gran papel de su portería, que fue fundamental en los momentos en los que la SAR podía acercarse.

ROCASA GRAN CANARIA, 34 – 31, SAR RODAVIGO

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO - SEGURA E HIJOS BM SANSE (sábado, 18:00 horas, Pavillón do Coirón)

HEALTHY POKE BM LEGANES - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (sábado, 18:00 horas, Pabellón Manuel Cadenas)

ROMADE - HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA (domingo, 12:30, hora canaria, Pabellón Leoncio Castellano Arencibia)

Primera Nacional Masculina

El Pavillón Municipal do Carballal acogerá esta tarde un partido para disfrutar. El Granitos Ibéricos Carballal recibe al líder invicto, el Valinox Novás, sin presión alguna y con ganas de ofrecer un gran espectáculo. Sin bajas, el conjunto vigués, tratará de ser el primer equipo capaz de vencer al Novás esta temporada, aunque conoce las dificultades del reto, tal y como explicó el entrenador Fran González: “Vamos a intentar ser los primeros en ganarles, cosa que estará difícil, ya que, como ha demostrado, es un equipo de Plata jugando en Primera Nacional”. Para plantar cara es clave minimizar errores, ya que el Novás es letal en la transición.

Por su parte, el Novás trata de aislarse e ir buscando nuevos objetivos hasta poder disputar la fase de ascenso. Ahora mismo ya son campeones del grupo y por supuesto con la clasificación para el play-off conseguida hace semanas. Por ello, intentarán seguir sumando victorias y sólo pensar en el próximo partido, para no perder el foco. Aunque parecen estar muy centrados, porque la semana pasada hicieron un choque absolutamente excepcional. Llegan con algún jugador tocado y decidirán en el último momento si juegan o los protegen.

El Reconquista sigue con sus graves problemas en portería y casi en cuadro. No podrá contar con Yeray (baja hasta la próxima temporada), Juan Novás, Alex Rey y Samu Pouso, por lo que afronta el choque ante el Luceros con dificultades. De los cuatro porteros del primer equipo y filial, sólo uno está disponible, y así jugarán contra un Luceros que ha hecho una muy buena segunda vuelta. En la ida ganó el equipo vigués, aunque fue por detrás en el marcador hasta el último minuto. Del conjunto de Cangas destaca que es un equipo joven y muy rápido, que tiene en la transición su mejor arma.

El BM Porriño se enfrentará esta tarde al Gáldar Gran Canaria, después de sumar tres puntos en las dos últimas jornadas ante rivales directos. Así, la salvación está más cerca, pero aún falta cerrarla, por lo que es fundamental ser fuerte en su cancha. Afrontan el choque con las bajas de Eloy Molanes e Íñigo y sabiendo que la clave estará en su defensa, su principal valor, ante un potente lanzamiento exterior. El Gáldar era un equipo creado para estar más arriba en la tabla clasificatoria, pero ha sido muy inestable.

Se enfrenta el Saeplast Cañiza a otro choque transcendental, porque cada vez son menos las jornadas por delante (cuatro) y sigue en zona de descenso. Mañana recibe en el Polvorín al Lirón Teucro, en un partido en el que sólo sirve ganar. La entrenadora local Valeria Flores recupera a Fran y Marcos Pequeño, aunque este último está entre algodones.

A pesar de lo dolorosa que fue la derrota la semana pasada (otra vez por un gol), el equipo ha trabajado bien durante la semana, porque sigue confiando en salir del descenso. El Teucro llega en una posición cómoda y ya pensando en la próxima temporada, frente a un rival que contará con el apoyo de la grada y que trabaja para que la ansiedad no le bloquee.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL - VALINOX NOVÁS (sábado, 20:00 horas, Pavillón Municipal do Carballal)

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO - AUTOMANIA LUCEROS (sábado, 20:00 horas, Pavillón de As Travesas)

BM. PORRIÑO - GALDAR GRAN CANARIA (sábado, 18:15 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

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SAEPLAST BM. CAÑIZA - LIRÓN TEUCRO 80 ANIVERSARIO (domingo, 12:30 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)