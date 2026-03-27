Vía libre para el Bembrive

El Bembrive FS ve la luz de los play-offs por el título a seis jornadas del final del campeonato regular. Y ya no tiene al Ence Marín, cuarto, como directo rival para lograrlo.

La RFEF ha excluido de sus competiciones a tres clubes de Segovia, uno de ellos el Club Deportivo Segosala, por su vinculación a una «liga no autorizada», la Superliga Segoviana, creada esta temporada y en la que el Segosala figura entre sus clubes fundadores y participantes. El cuadro que dirige Agustín Pérez era tercero con 59 puntos antes de la pasada jornada. El Juez Único de Fútbol Sala tomó la decisión tras una denuncia formal de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol.

A los tres clubes (Segosala, San Cristóbal y EFS Valverde) les queda ahora el recurso al Tribunal Administrativo del Deportivo (TAD), al que solicitan una suspensión cautelar de la sanción, pero de entrada el Segosala ya no ha jugado su último partido, en Ferrol frente al Valdetires. Y tampoco el de esta jornada, en el Pedro Delgado contra el Colegio San José.

La Superliga Segoviana Por Mil Razones, que así se denomina, se creó como protesta a una sanción federativa de mil euros a un club juvenil que muchas entidades deportivas locales consideraron injusta.

El equipo que dirige Gael Madarnas ganó en tierras levantinas el fin de semana pasado (6-7) y es quinto a tres puntos del Ence Marín, pero las de la Ría de Pontevedra manejan una ventaja extra, un partido menos, asequible, que jugarán en mayo en su polideportivo de A Raña.

Noticias relacionadas

Con la expulsión del Segosala, las viguesas tienen vía libre para las eliminatorias de ascenso porque su ventaja con el sexto, el Vilalba, es de trece puntos, por lo que esta temporada vivirán un nuevo asalto a la máxima categoría del fútbol sala nacional.