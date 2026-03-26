Así será el Tour en Barcelona: un paseo hasta la Sagrada Família, una contrarreloj con 300.000 personas de público y las invitaciones al Rey y Pedro Sánchez

Cien días pasan rápido. 100 días que coinciden con el paso de la Volta por Catalunya. El reloj de la cuenta atrás empieza a girar este jueves para que Barcelona se ponga el 4 de julio a la vanguardia del deporte mundial con la acogida del Grand Départ del Tour, un acontecimiento de enorme magnitud que unifica los criterios de los organizadores franceses y catalanes a la hora de anunciar el evento deportivo como un éxito sin precedentes.

Las previsiones apuntan a que el sábado 4 de julio, en los 19 kilómetros del recorrido urbano de la contrarreloj por equipos que abrirá la competición, se reunirá un mínimo de 300.000 personas para seguir en directo el paso de los ciclistas participantes.

La experiencia

Esta cifra, según la experiencia de anteriores salidas del Tour en el extranjero, se podría quedar corta para que Barcelona se convierta en el mayor escenario nunca vivido en el estreno de la carrera de las carreras, la que mueve pasiones en Francia (unos 12 millones de personas se desplazan en el total de las 21 etapas para seguir cada año el paso del pelotón) y que exporta toda su belleza más allá de las fronteras francesas. Desde 2019, contando Barcelona, la Grande Boucle, como también se conoce al Tour, ha empezado seis veces en el extranjero.

El cartel de Barcelona y el Tour. / EP

En la salida del País Vasco (2023), con tres días de competición, 840.000 personas siguieron la prueba a pie de carretera y 340.000 se reunieron en la primera etapa que salió y llegó a Bilbao tras recorrer la provincia de Vizcaya.

Hace seis meses, la organización barcelonesa de la prueba entró en pánico tras comprobar el rechazo popular que se vivió en la Vuelta por la participación del equipo del Israel-Premier Tech. Se ocasionó una protesta de tal magnitud contra el genocidio en Gaza, que obligó a cancelar dos llegadas y la etapa que cerraba la prueba en Madrid.

El temor

Durante la ronda española, la Unión Ciclista Internacional (UCI) prefirió mirar hacia otro lado, mientras Barcelona, opuesta frontalmente a la intervención militar en Palestina, exigió garantías al Tour sobre la no presencia del conjunto israelí a la ronda francesa de 2026. No se quería que Barcelona se convirtiera en un escenario de condena callejera que ensombreciera la fiesta del Tour.

Los ciclistas de la Volta, durante la segunda etapa. / LA VOLTA

Casi como caído del cielo apareció un personaje inesperado, Andrés Iniesta, el mito azulgrana que adquirió en nombre de la empresa de la que es copropietario (NSN) la antigua escuadra israelí y eliminó cualquier referencia que la vinculase con el país dirigido por Benjamin Netanyahu.

Solucionado el mayor escollo, a Barcelona sólo le quedaba iniciar la recta final para que el Tour fuese todo un éxito. Ahora, a 100 días del inicio de la carrera, ya está casi todo hecho y la prueba entra en la fase de abrir los últimos sobres todavía cerrados para un Grand Départ del que se espera sea el mejor de los mejores, superando listones tan altos como el que estableció Copenhague en 2022, la ciudad que se desplaza a ritmo de bicicleta, por delante de Ámsterdam y todavía a años luz de Barcelona, un ejemplo de movilidad ciclista a nivel español junto a Vitoria.

Bombones por descubrir

Sin embargo, en la caja del Grand Départ aún quedan muchos bombones de dulce sabor por descubrir. Por ejemplo, contrariamente a lo que muchos barceloneses creen, la carrera no será sólo un evento centrado en dos días; primera etapa (4 de julio), contrarreloj por equipos, y la segunda, un recorrido desde Tarragona al Estadi Olímpic.

La primera etapa del Tour 2026. / EL PERIÓDICO

El Grand Départ, de hecho, abarca seis días de presencia del Tour en Barcelona. Las primeras unidades de la infraestructura de los equipos; coches, furgonetas, camiones, autocares y hasta algún ‘motorhome’, un pequeño Dakar ambulante, llegarán el martes 30 de junio, aunque los ciclistas no lo harán hasta el miércoles, ya que la legislación de la UCI los obliga a pernoctar esa jornada en la zona de salida. A primera hora del jueves 1 de julio se realizarán los controles antidopaje previos al inicio de la prueba.

En la mayoría de los casos, los equipos dormirán en hoteles alrededor de Castelldefels, tal como hicieron los hombres que iniciaron la Vuelta de 2023 y las mujeres que estrenaron la ronda española del año pasado. La zona les permite entrenan con mayores facilidades al evitar el incomodo del tráfico por la capital.

De Molins de Rei a Begues

Carreteras como la que conduce hacia la localidad de Begues serán un hervidero de corredores; el jueves, 2, y el viernes, 3 de julio, por la mañana; el lugar idóneo para que cicloturistas, apasionados del Tour y curiosos los vean pasar. Esas laderas serán el lugar escogido para los autocaravanistas que llegarán principalmente desde Francia para ver en directo los últimos kilómetros de la segunda etapa, con la subida desde Molins de Rei y la cumbre en Begues, considerada como puerto de segunda categoría.

La segunda etapa / EL PERIÓDICO

La organización barcelonesa tiene especial fervor por la presentación de equipos que se realizará el jueves por la tarde en un horario todavía por cerrar pero que girará hacia las 19 horas. Se pretende que la retransmisión televisiva ofrezca toda la brillantez del arte modernista de Antoni Gaudí -no hay que olvidar que Barcelona es este año capital mundial de la arquitectura- con un acto que conducirá a los ciclistas desde las puertas del hospital de Sant Pau hacia la Sagrada Família.

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El acto será gratuito, como todo el paso del Tour, por un circuito vallado -la primera etapa acabará en el horario habitual de las 17.30 horas- que se cerrará el sábado por la mañana para que los equipos ya puedan entrenar. La organización, además, ha cursado invitaciones a la Casa Real y al Palacio de la Moncloa, a la espera de que el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez asistan a la primera etapa.