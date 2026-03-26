El Real Madrid también puede con el Efes de Laso y sigue intratable en casa

El Real Madrid se rehizo de un mal inicio y acabó sumando una victoria cómoda ante el Anadolu Efes por 82-71. Tras un mal inicio, los de Sergio Scariolo reaccionaron con un brillante segundo cuarto, y cuando los turcos se acercaron en el último, un parcial de 10-0 fue definitivo. Trey Lyles vivió una gran noche anotadora, con 14 puntos, mientras que Jordan Loyd firmó 21 para el cuadro de Pablo Laso.

En los cinco primeros minutos de partido tan solo hubo un equipo en pista: Anadolu Efes arrancó el duelo con un parcial de 0-12 que rompió Mario Hezonja con un triple. Jordan Loyd y Ercan Osmani lideraban la anotación de los turcos, y el primer asalto se cerró con un sorprendente 11-21.

Tenía que espabilar el Madrid, y lo hizo con un segundo cuarto sensacional. El parcial en el periodo fue de 31-12, en un segundo cuarto en el que el conjunto de Pablo Laso perdió toda la solidez mostrada en el primero en ambos lados de la cancha.

Trey Lyles brilló con grandes minutos sobre el parquet del Palacio, y un triple suyo puso por delante a los blancos (28-26).

El Madrid seguía ahondando en la herida, y tras el acierto del canadiense, Sergio Llull tomó su relevo para estirar la ventaja hasta el 42-33 con el que ambos equipos marcharon a vestuarios. El equipo de Scariolo mantuvo la ventaja durante gran parte del tercer cuarto, con buenas actuaciones de Mario Hezonja y Facundo Campazzo (56-45).

Sergio Llull y Facundo Campazzo, durante el partido ante Efes / EFE

Pero los blancos levantaron el pie del acelerador en los últimos compases, e Isaïa Cordinier y Saben Lee mantuvieron con vida al Efes de cara al asalto final (60-53). No lograba estirar la ventaja el cuadro madridista, y una canasta del exazulgrana Rolands Smits situó a su equipo a tan solo tres tantos (65-62).

Pero entonces llegó el acelerón definitivo del Real Madrid, con un parcial de 10-0 liderado por Gabriel Deck que dejó el partido visto para sentencia.

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Al final, 82-71 para el conjunto blanco, que se mantiene una semana más como el mejor local de la Euroliga: en 18 partidos, el balance es de 17 victorias y una única derrota, obra de Panathinaikos. Por su parte, el equipo de Laso suma su quinta derrota en los seis últimos partidos europeos.