No es un sábado cualquiera: el Kaleido, a por el ascenso

El rugby conserva sus esencias y se abre a las innovaciones. Retiene y cambia e igual en Vigo. El Kaleido, camino de sus cuarenta años de existencia –se fundó en 1988–, ha recuperado la austeridad y la cantera que garantizan su viabilidad. Sujeto así a la mudanza de las generaciones, intenta a la vez reverdecer las glorias que se cantaron en As Lagoas. Obligado a renunciar en 2020 a la plaza en División de Honor B por responsabilidad financiera, el club quiere ahora recuperarla. Una reestructuración de las categorías lo alienta. Será ya, este mismo sábado, si el XV del Olivo encuentra en Vilagarcía lo que extravió entre la niebla viguesa.

Ya en otras ocasiones ha estado la escuadra dirigida por el histórico Chema Fernández a punto de completar esa vuelta a categoría nacional. Aunque conquistaron la Liga Galega, cayeron en el play off con rivales foráneos, como ante el pamplonica La Única en 2022. La Federación Española ha aceptado al fin tantas reclamaciones que se le han hecho para facilitar la participación en la periferia geográfica y económica. En un grupo de División de Honor B se concentrarán los representantes de Galicia, Castilla y León y Asturias. Los gastos de viaje y demás resultarán asumibles. En la Honor B en curso no había representantes gallegos –huelga decir que tampoco en División de Honor–. Los dos mejores de esta temporada subirán.

Esta ventana se le ha abierto al Kaleido en pleno relevo generacional. El aprovechamiento del talento que cría depende de las elecciones académicas o laborales. «Afrontamos la temporada con un equipo joven, que empezaba de nuevo a rodar y a jugar», especifica Chema Fernández. La Liga Galega, de once componentes, incluía una fase regular. Los seis primeros accedían a la siguiente liguilla. «Era nuestro objetivo». El Kaleido quedó cuarto.

Los vigueses también fueron capaces de superar la siguiente pantalla y clasificarse para las semifinales a doble partido. Su rival: Os Ingleses de Vilagarcía. Por el otro lado del cuadro, Campus Universitario Ourense y CRAT Coruña. Los herculinos han demostrado ya en la ida su condición de grandes favoritos y líderes imbatidos. El 17-31 los sitúa al borde del ascenso.

En Vigo, el 16-21 permite un pronóstico más abierto.La impertinente meteorología de As Lagoas jugó en contra de sus propios inquilinos. El Kaleido mantiene la tradición de ofensiva combinativa que David Monreal y Norm Maxwell implantaron en aquella etapa iniciada en 2010 que convirtió al equipo en el primer gallego en la élite. «Fue un partido en la niebla, épico e igualado». En Fontecarmoa «será bastante más disputado por nuestra parte», pronostica. «El buen tiempo permitirá nuestro juego a la mano. Nuestra línea es mucho más rápida», evalúa Chema.

Melé en el partido de ida. / @berafotografia

«Hemos estado entrenando y corregido esta semana el trabajo de melé y de touch. Las agrupaciones y las puestas en juego estáticas es donde sufrimos más. Ellos son un equipo más veterano, más aguerrido en esas lides», asume. «Nuestro planteamiento será jugar en su campo, cometer pocos errores individuales y mantener el nivel físico durante los 80 minutos, que puede ser lo que nos dé pasar este eliminatoria».

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El club pone a disposición de los aficionados un autobús. «Este sábado no es un sábado cualquiera. Necesitamos que el aliento de Vigo se sienta más fuerte que nunca en Vilagarcía», proclaman. «Nos jugamos el regreso a la competición nacional, un lugar donde por historia y esfuerzo merecemos».