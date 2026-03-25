Guillermo Artime, entrenador del Valinox: «Nadie se puede relajar»

No es que se negasen a pronunciarla. Hubiera resultado ridículo evitar la mención. Pero lo hacían con precaucion, sin darla por sentada pese a la vigorosa marcha del equipo, que ha batido su récord histórico de imbatibilidad. Ahora ya pueden hablar de ella a plena voz. Las matemáticas se lo permiten. El Valinox Novás se ha proclamado campeón del grupo I de Primera Nacional. Y al fin, en O Rosal, se fija la mirada en lo que importa: «Fase de ascenso».

No se ha podido soñar ni concebir mejor reacción tras el descenso de Honor Plata, en la que militaron siete temporadas consecutivas. La entidad se había preparado. Pero quizá ni ellos contaban con este balance en la 26ª jornada: 26 victorias (52 puntos) con una diferencia media de 8,2 goles, máximos goleadores (31,19) y menos goleados (23,92).

El Ciudad de Arrecife ocupa la segunda plaza de play off, con 40 puntos; el Ingenio, tercero, tiene 37. Ha sido precisamente la última víctima de los hombres que dirige Guillermo Artime. «Teníamos este partido marcado en rojo», admite el técnico asturiano. «Celebrar el campeonato con la afición era muy importante para nosotros». Para el presidente, Andrés Senra, «el equipo rozó la perfección durante 60 minutos». Diego Prada, máximo artillero, apuntala: «Es de esos partidos en los que te sale todo y al rival no le sale nada». Para el capitán, Iago Flores, fue «un broche muy bueno para la fase regular».

Porque se trata solo de un paso intermedio en el proyecto de regresar a Plata lo antes posible. El club intentará organizar la fase. «Nadie se puede relajar», ya avisa Artime y Prada remarca: «El equipo está concentrado desde hoy para seguir trabajando, llegar en las mejores condiciones al 8 de mayo y darlo todo esos tres días».