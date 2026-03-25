Baile deportivo
La coreografía del arcoíris: el número perfecto de Colores al Compás
El equipo vigués ha ganado en Fene la primera prueba del Circuito Ibérico
Colores al Compás, equipo vigués de baile deportivo, se ha proclamado campeón en la primera prueba del Circuito Ibérico, que se celebró en Fene. Las olívicas confirman así su calidad, que ya les permitió alzarse con la medalla de bronce en el Mundial que acogió Braga en junio de 2025.
El Circuito Ibérico es una competición internacional que la Federación Española de Baile Deportivo organiza de manera conjunta con la Portuguesa. Consiste en seis jornadas que se distribuyen entre ambos países. En cada una de ellas suelen participar más de quinientos bailarines.
La danza coreográfica se compone de cinco bailes latinos: samba, chachachá, rumba, pasodoble y jive mezclados y actualizados para crear coreografías explosivas y vistosas.
En la modalidad de danza coreográfica, Colores al Compás, del club del mismo nombre y perteneciente a las Escolas Deportivas de Vigo, obtuvo con bastante diferencia la victoria gracias a la perfecta ejecución de un número muy original e impactante.
Colores al Compás está compuesto por nueve niñas en categoría youth (hasta 18 años), y , entre otros títulos, han sido campeonas de España, además de esa medalla de bronce lograda en el Mundial de Braga. Es un equipo formado íntegramente por bailarines inscritos en las Escolas Deportivas del Concello de Vigo, entrenadas por Emma López (única técnico deportiva del área de Vigo) y que desde sus inicios en la modalidad de danza coreográfica ha obtenido podio en sus competiciones.
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