Zubimendi: "En lo de los cuatro porteros hay más ruido de fuera que nuestro"

Nueva jornada de trabajo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas a un día de marcharse a Villarreal, donde los de Luis de la Fuente se medirán el viernes a la selección de Serbia. En esta mañana de miércoles los internacionales Borja Iglesias y Martín Zubimendi participaron en el acto de presentación de Movistar como operador de telecomunicaciones y patrocinador de la selección española de fútbol y el resto de selecciones de la REFE que se celebró este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los dos jugadores comenzando celebrando el acuerdo que para Zubimendi "es un acierto porque apoya a todas las categorías de la selección y el fútbol español no solo somos nosotros, también es el femenino y todas las categorías inferiores". Borja Iglesias apostaba por "valorar el trabajo de todos los profesionales de Movistar que permiten que la gente disfrute del fútbol en su casa". El gallego confesó que "entre tanto viaje uno se pierde cosas y no puede disfrutar en casa de lo que quiere. Pero hace poco volví a ver 'Días de fútbol". Zubimendi, por su parte, agradeció que "ahora que vivo en Londres la tecnología me tiene conectado con el fútbol de España, además de con películas y con series".

"Rodri y yo somos compatibles"

Zubimendi se ha ganado la titularidad en las últimas convocatorias por la baja por lesión de Rodrigo, que ahora ha vuelto y le compite la plaza. Preguntado si son compatibles, el donostiarra respondió lo siguiente: "¿Compatibles? Imagino que sí. Es cierto que en la selección no se suele jugar con dos pivotes puros, pero jugar con Rodri al lado sería muy fácil". Respecto a la convocatoria de cuatro porteros, con la inclusión de Joan García, los dos internacionales relativizaron la importancia de esta circunstancia. Según Borja Iglesias, "para nosotros todo es más normal. Ni siquiera nos planteamos que sea algo extraño. Todos somos compañeros y luchamos por un objetivo común. Disfrutamos del proceso y ya está". Zubimendi, por su parte, cree que "es bueno patra todos porque aumenta la exigencia y lo que puedan mejorar. Sobre el hecho de que haya cuatro porteros es más ruido de fuera que nuestro".

Borja confesó estar "muy feliz y contento con vivir lo que estoy viviendo. A día de hoy sueño con estar en el Mundial, ojalá pueda estar. Yo en la selección estoy cómodo en todo, donde me pongan. La comparación con Fernando (Llorente) es un lujo porque es un referente importante para cualquier delantero. Es un un honor, ojalá pueda estar a su altura". Y comentó si sueña con marcar el gol del triunfo en la final del Mundial: "Soñar siempre es bonito, pero sobre todo sueño con estar ahí y que lo marque cualquiera. No hace falta que el gol sea mío, pero que llegue. Yo mientras disfrutaré de cada momento".

La lista definitiva en el Mundial

En el entorno de la selección se habla cada vez más de la llegada del Mundial y de la lista definitiva de Luis de la Fuente. Y en el vestuario ocurre lo mismo: "En esta convocatoria es la que más presente está el tema porque la próxima vez que nos veamos ya será en el Mundial. Todos estamos muy conectados y nos mandamos mensajes cuando va bien o cuando no va bien. Mantener ese cariño y ese apoyo es importante", apuntó Iglesias. Zubimendi también cree que "en esta concentración se ha hablado más y ya se mira de reojo al Mundial. Es inevitable que en las charlas se hable de ello porque está muy cerca".

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El donostiarra concluyó hablando del protagonismo de la Liga y la Premier en la actual Champions: "En la primera fase los equipos ingleses tuvieron más protagonismo y ahora está ocurriendo con los españoles. Así que no te puedo decir porque aún faltan eliminatorias por delante. Pero esto va de ganar la Champions y ojalá podamos ganar nosotros".