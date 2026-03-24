El Tyde celebra un centenario de alcance internacional

El Tyde vivirá este domingo uno de los momentos más especiales con la celebración de su partido del centenario, el primero de los eventos deportivos que ha preparado para conmemorar los 100 años de historia del club. La cita, a las 17:30 horas, enfrentará al primer equipo tudense con la selección mexicana sub-19 de la Liga TDP, que aportará un atractivo extra.

La expedición mexicana se encuentra desde ayer en Melgaço para realizar la preparación previa a su participación en la Oviedo Cup en Semana Santa. Se trata de un combinado con los mejores jugadores menores de 19 años que han participado en la Liga TDP Mexicana, en donde se forman futbolistas que más tarde darán su salto al profesionalismo.

Una formación del Tyde. / Tyde

En los prolegómenos del partido se realizará un homenaje a todas las generaciones de jugadores, entrenadores y directivos que han formado parte del Tyde a lo largo de un siglo. Desde la directiva se hace un llamamiento a la comunidad mexicana de Galicia y a todos los aficionados.