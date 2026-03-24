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A Madroa acoge la Copa Máis Enerxía

La segunda edición reunirá a 46 equipos y un millar de jugadoras del 2 al 4 de abril

Presentación del torneo.

Presentación del torneo. / RC Celta

R. V.

El Celta organiza la II Copa Máis Enerxía junto a la compañía energética gallega como patrocinadora oficial. Es un torneo pionero en su apuesta por el fútbol base femenino. La competición reunirá del 2 al 4 de abril en A Madroa, hogar de As Celtas, a cerca de mil jugadoras. A lo largo de tres jornadas participarán 46 equipos de las categorías alevín, infantil y cadete procedentes de distintos puntos de Galicia y Portugal, además del Olímpico de León. En total, se disputarán 95 partidos que atraerán a más de 3.000 visitantes, entre familias, entrenadores y aficionados.

A la presentación asistieron Sergio Álvarez, en representación del club; Humberto Lede, responsable del proyecto de cantera de As Celtas; y David Sobral, responsable de comunicación y marketing de Máis Enerxía, junto a autoridades de diversas instituciones gallegas y medios de comunicación. «Este torneo es clave para nuestro proyecto de cantera, permite que las niñas compitan desde muy pequeñas, se enfrenten a nuevos rivales y sigan creciendo hasta alcanzar el fútbol profesional. Es una iniciativa en la que tenemos mucha ilusión; solo queda agradecer a los patrocinadores y disfrutar de la Copa en A Madroa», señaló Sergio.

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