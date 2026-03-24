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Txikon abre el ciclo de Peña Trevinca

Txikon abre el ciclo de Peña Trevinca | JOSÉ LORES

Txikon abre el ciclo de Peña Trevinca | JOSÉ LORES

R. V.

El V Ciclo de Montaña, Mediante Ambiente e Cambio Climático, organizado por Peña Trevinca en el auditorio municipal, se abrió ayer con la conferencia del alpinista vasco Alex Txikon, que fue presentado por Sechu López (en la imagen se saludan efusivamente).

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