Alpinismo
Txikon abre el ciclo de Peña Trevinca
El V Ciclo de Montaña, Mediante Ambiente e Cambio Climático, organizado por Peña Trevinca en el auditorio municipal, se abrió ayer con la conferencia del alpinista vasco Alex Txikon, que fue presentado por Sechu López (en la imagen se saludan efusivamente).
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