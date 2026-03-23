El Villalonga se queda sin respuestas ante el Antela

Un solitario tanto de Carlos González sirvió para dejar los tres puntos en el campo de A Moreira de Xinzo. Los locales aprovecharon su primera jugada de peligro para superar a Eloy y, a partir de ese momento, jugar al contragolpe contra un Villalonga que lo intentó de todas las maneras posibles, pero no le salió de ninguna. Los celestes acabarían disputando el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Solomón por doble amarilla. El Villalonga ve cada vez más lejos la zona de play off y debe tener cuidado con lo que viene por atrás.