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El Valladares hunde un poco más en el pozo al Umia

R. A.

Ribadumia

El Valladares hundió ayer un poco más al Umia en el pozo tras endosarle un 0-3. El equipo local se encontró pronto con un gol en contra y, aunque buscó la igualada, no matrerializó sus ocasiones. El Valladares derraría el encuentro en dos zarpazos.

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