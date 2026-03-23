El Valinox alcanza la perfección

VALINOX NOVÁS, 34 – 14, BALONMANO INGENIO

El Valinox Novás hizo frente al Ingenio el mejor partido de la temporada. Y eso es mucho decir, para un equipo que lo ha ganado todo. Pero ante el conjunto de O Rosal realizó un partido redondo, con una defensa perfecta que dejó al equipo más goleador de la categoría en 14 goles. Desde el inicio, el Novás salió con hambre, con ganas, y ello se vio reflejado en el marcador. Al descanso, 15-8. Y nada cambió tras el paso por vestuarios. En la segunda mitad no hubo ni una pizca de relajación y el Novás cerró un choque magistral, que le permitió proclamarse campeón del grupo, a falta de cuatro jornadas para el final, y lograr así el segundo objetivo de la temporada (el primero, clasificarse para la fase de ascenso). Ahora, a por el tercero: Ascender.

GALDAR GRAN CANARIA, 22 – 25, GRANITOS IBERICOS CARBALLAL

El Granitos Ibéricos Carballal logró una gran victoria en Gran Canaria donde superó al Gáldar gracias al trabajo defensivo. Fue un partido muy serio del conjunto vigués, que tuvo que ir adaptándose a las circunstancias e ir reaccionando. Y lo hizo a la perfección. Fue un partido duro, ante un gran rival, con alternativas en el marcador. Al descanso, 12-14. La segunda mitad avanzó muy igualada, aunque era siempre el equipo vigués el que mandaba en el marcador. Al final, 22-25 y los dos puntos vuelan para Vigo.

LIRON TEUCRO 80 ANIVERSARIO, 35 – 25, BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO

Por su parte, el Reconquista cayó derrotado de forma clara ante el Teucro, en una segunda mitad muy mala de los vigueses.

El equipo vigués tuvo una baja de última hora el viernes, al sufrir un incidente Alex Rey durante el último entreno, por lo que se quedó fuera de la convocatoria también. En los primeros minutos, el Reconquista jugó a placer en ataque y logró ponerse arriba en el marcador, obligando al Teucro a solicitar tiempo muerto en el minuto 12 (4-6). Pero poco a poco el equipo vigués fue perdiendo eficacia en ataque y en el tramo final antes del descanso, el conjunto pontevedrés se escapó de tres goles (16-13).

En la segunda mitad, el Reconquista estuvo más espeso, bajó también la intensidad defensiva y, enfrente, la portería rival creció en su rendimiento. En el tramo final, el Reconquista arriesgó intentando engancharse al partido, pero salió mal y el Teucro logró una victoria contundente.

"SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE, 26 – 26, BM. PORRIÑO

El BM Porriño se sobrepuso a todos los inconvenientes y logró un importante punto en su visita al Ciudad de Tacoronte. La previa del choque fue un despropósito porque el jueves por la mañana el partido estaba aplazado y el viernes por la tarde lo volvieron a programar. A pesar de todo, fantástica reacción del conjunto gallego que gracias al sacrificio y la entrega de sus jugadores logró arrancar un punto frente a un rival directo en la lucha por evitar el descenso de categoría. Fue un partido muy duro, con defensas muy agresivas. Al descanso. 10-10. El equipo local llegó al tramo final dos goles arriba, pero este Porriño no baja los brazos jamás, y así logró el empate.

CALVO XIRIA, 29 – 28, SAEPLAST BM. CAÑIZA

El Saeplast Cañiza dio un pasito atrás en su lucha por la salvación, al caer derrotado este fin de semana ante el Calvo Xiria, en un partido tremendamente igualado que pudo inclinarse a favor de uno u otro equipo.

Noticias relacionadas

Los hombres de Valeria Flores rindieron a un buen nivel, manejando los tiempos del partido y siempre con actitud. Al descanso, 16-15. En la segunda mitad parecía que el Cañiza podía romper el choque, cuando se puso tres goles arriba (20-23, min. 40), pero aún faltaba mucho por jugar y el Xiria reaccionó para volver a igualar el marcador. Así se llegó a los últimos minutos con empate (28-28) a falta de poco más de un minuto. Fue una acción decisiva. 7 metros, gol del Xiria y exclusión del Cañiza, que afrontó la última posesión con un jugador menos y la necesidad de marcar para empatar. Pero no pudo ser.