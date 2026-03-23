El Val Miñor continúa en zona de descenso al no ser capaz de sacar nada positivo en su visita a Oviedo. Los de Nigrán hicieron un buen primer tiempo, pero en el inicio del segundo encajaron el primer gol. A partir de ahí se fueron arriba buscando el tanto de la igualada, pero a diez para el final, el Oviedo sentenció el partido.