Baloncesto
Equipos de toda Galicia y España, en el torneo del CB Baiona
Participarán 32 equipos entre el viernes y el domingo
El Val Miñor celebrará la llegada de la primavera con dos fiestas de baloncesto que congregarán a cientos de jóvenes. Formación y solidaridad se combinarán en el Torneo Minibasket CB Baiona y en el Basket sen Barreiras de Nigrán, que además le dedicará un sentido homenaje a Pilar Valero.
Baiona abrirá esta agenda baloncestística de viernes a domingo, días 27, 28 y 29 de marzo, con la 17ª edición de la cita de minibasket que organiza el club local, presidido por Severino Castiñeiras, en el pabellón municipal. El evento reunirá a más de 500 participantes de 32 equipos de categoría alevín –16 masculinos y 16 femeninos–, entre jugadores, entrenadores y acompañantes. Proceden de las cuatro provincias gallegas así como de Cataluña, Ponferrada, Zamora y Valladolid.
Partidos y concurso
El programa incluye 74 partidos. La competición arrancará el viernes a las 18:00 horas con el tradicional concurso de tiro por parejas, una actividad abierta a todos los participantes. El sábado, de 9:00 a 22:00, se disputará la fase de grupos, mientras que el domingo tendrán lugar los playoffs por la mañana y las finales por la tarde.
Desde el CB Baiona subrayan que «más allá de la competición, el evento tiene como objetivo fomentar valores como la convivencia, el compañerismo y el respeto, ofreciendo a los jóvenes una experiencia deportiva enriquecedora».
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