Los Tábara mandan en aguas de Vigo

Jorge Juan y Belén Tábara, del Real Club Náutico Coruña, inscribieron su nombre por vez primera en el palmarés del Memorial Cholo Armada de Snipe, este fin de semana en Vigo bajo la organización del Náutico vigués. Líder el sábado, la tripulación coruñesa mostró este domingo una similar solidez vigilando a sus directos rivales, Roberto Bermúdez de Castro y “Pichis” Pardo (CN Marina Coruña).

Borja Pérez (RCR Galicia), Alexandre Tinoco (Marítimo de Mahón) y su Hotel Villagarcía daban primero, al ganar la regata inicial del día. Empezaban como acababan el sábado, sumando su tercer triunfo en fila, y el premio era goloso: líderes provisionales frente al tercer puesto de los Tábara.

Un quinto puesto en la quinta regata, penúltima del memorial, seguía permitiendo a español y holandés liderar la general provisional (8 puntos netos), con los Tábara al acecho (10 puntos) y otra tripulación coruñesa que se había metido en la pugna, Esteban Martínez (RCN Coruña) y Martín Mijares (CN Marina Coruña), también con una decena de puntos.

Pero la tercera manga fue un desastre para Pérez y Tinoco: decimosextos. Como su descarte había sido la primera prueba, estaban fuera de la carrera por el título.

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Y la victoria se quedó con la tripulación más constante. Los Tábara firmaron una serie sólida (1-4-2-3-4-[13]), con la manga final como su descarte para acabar con 14 puntos netos. El Toro Rosso de Roberto Bermúdez de Castro y “Pichis” Pardo (CN Marina Coruña) tuvo que conformarse con el subcampeonato (2-9-[10]-4-2-1) con 18 puntos netos. El tercer cajón del podio fue para el Snipe Mariola de Esteban Martínez de la Colina y para Martín Mijares.