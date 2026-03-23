Rodrigo García abre la cuenta de victorias de Picusa Academy en 2026

En un inicio de temporada plagado de podios, a Picusa Academy se le resistía el primer triunfo individual hasta que llegó el pasado sábado en una prestigiosa cita del calendario estatal. El porriñés Rodrigo García levantó los brazos en la línea de meta del V Gran Premio Ayuntamiento de Valdefresno, una de las tres jornadas de competición que ofreció la Challenge Comarcas Leonesas. Además de la primera victoria del curso, la formación con sede en Mos consiguió grandes resultados como bloque en una ronda que reunió a los mejores equipos del panorama estatal júnior.

La vuelta leonesa echó a rodar el viernes con el Gran Premio Ayuntamiento de Congosto, una cronoescalada de 6 kilómetros en la Yoav Lewin -séptimo- y Rodrigo García -décimo- encabezaron la actuación de Picusa Academy. Las buenas sensaciones del ciclista de O Porriño en el aperitivo de la víspera se confirmaron el sábado en un recorrido de 93 kilómetros. Rodrigo García sorprendió en el desenlace en Valdefresno y se impuso con 7 segundos de ventaja respecto al pelotón. De esta manera, obtuvo su triunfo más especial como júnior en su segundo año en la categoría.

Rodrigo García, en lo más alto del podio. / Picusa Academy

La victoria individual llegó acompañada del primer puesto por equipos, éxito colectivo que se repitió el domingo en los 83 km del XXXII Memorial Chely Álvarez en Bembibre. Rodrigo García volvió a ser el mejor clasificado de la escuadra mosense, esta vez haciendo quinto a 3 segundos del ganador. En un final que provocó diferencias, varios ciclistas de Picusa Academy aprovecharon para escalar posiciones en la general y hasta cinco representantes de esta estructura terminaron la Challenge entre los 15 primeros. Yoav Lewin concluyó sexto; Rodrigo García, séptimo; Nicolás Almada, décimo; Lucas Blanco, decimotercero; y Rodrigo Afonso, decimocuarto.

En la tabla por conjuntos, el proyecto patrocinado por la prestigiosa firma padronesa Picusa ocupó la segunda posición, por detrás del Team Polti VisitMalta. El único lunar en este sensacional balance fue la dura caída sufrida por Adrián Prieto y que le obligó a abandonar.

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Por cotas emblemáticas

El arranque de año que están cuajando los corredores de Picusa Academy no ha pasado por alto para la selección española. El vallisoletano Hugo Muñoz, tercer clasificado el pasado mes de febrero en el Circuito Guadiana de la Copa de España, ha sido convocado por el combinado estatal que dirige Eleuterio Anguita para disputar este viernes la E3 Saxo Classic. Esta clásica belga pertenece al calendario de la Copa de las Naciones de la Unión Ciclista Internacional y en su trazado de 136 km se ascienden algunas de las cotas más emblemáticas del Tour de Flandes.