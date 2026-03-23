El Madrid no entrega la Liga

La Liga sigue viva. El Real Madrid no bajó los brazos ante un Atlético que le complicó la vida sin poner toda la carne en el asador. La tibieza rojiblanca en el inicio de la segunda parte permitió a los blanco resucitar un partido que se les había puesto cuesta arriba.

Vinícius y Valverde dieron la vuelta a un derbi lleno de emoción, de buenos goles y de tensión. Un resultado que obliga al Barcelona a no fallar, al Madrid a seguir apretando a los azulgrana y deja al Atlético pensando en ganar la Copa y eliminar a los de Flick en la Champions.

Simeone se quedó a medias en la rotación, combinando titulares y meritorios, mientras Arbeloa apostaba por su once más cholista, ese que corre más que el rival y se compromete en las dos áreas. Lo que dejaba a Mbappé para el segundo plato. El galgo Marcos Llorente se ocupó de Vinícius, pero fue Valverde quien hizo saltar las alarmas a los ocho minutos tras una estampida que coronó estrellando en el palo de Musso.

El derbi arrancó con acordes de rock’n’roll, pero con el paso de los minutos se convirtió en un pop melódico solo vitaminado por la guitarra de Valverde con una falta lejana y un centro venenoso al área de Musso. Hasta que pasada la media hora el Atlético desempolvó el manual del ‘cholismo’. Contra con Ruggeri doblando a Lookman que terminó con un centro al corazón del área de Lunin del italiano, Giuliano apareció para acariciar de tacón el balón dejando solo al nigeriano, que adelantaba a los colchoneros tiñendo la Liga de azulgrana.

El segundo asaltó arrancó sin Mbappé y la misma decoración. Tanto que en el minuto 50 una pelota cayó en los pies de Brahim, quien sacó a bailar a Hancko al que terminó desmadejando con varios amagos hasta que le compró uno y el malagueño terminó en el suelo. Penalti. Tan innecesario como ingenuo. Y empate de Vinícius.

Entonces Cholo dejó de mirar el reloj y miró el calendario, retirando a Griezmann, Lookman y Cardoso para dar entrada a Sorloth, Nico y Molina. El Atlético se andaba recomponiendo cuando Molina agarró un balón a 30 metros de la portería de Lunin y se sacó un obús que entró por la escuadra.

Poco duró la alegría porque apenas cinco minutos después otra desatención defensiva atlética permitió a Vinícius recortar hacia adentro y sacar un derechazo que Musso vio pasar. Mal Baena dejando que recortase hacia adentro, tarde Llorente y Giménez al llegar a la ayuda y el portero la vio pasar. Vinicius volvía a echarse al Madrid a la espalda y se aferraba a la pelea por la Liga.

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Y entonces Valverde, que tenía cuentas pendientes con Baena, asestó un hachazo al atlético a cinco metros de Munuera en un balón intrascendente. El árbitro no dudó un segundo en mostrarle la roja. Tan merecida como injustificada su patada. Los blancos se quedaban con uno menos con un cuarto de hora por delante. La superioridad numérica provocó que el partido se mudase al área blanca, que vio cómo en el 80 Julián sacaba astillas del palo de Lunin cuando la parroquia visitante ya cantaba el gol. Un cabezazo de Sorloth y otro disparo lejano atajado por Lunin echaron el cierre a un derbi que pudo sentenciar la competición doméstica y no lo hizo. El Barcelona tendrá que salir con todo en el Metropolitano también en Liga.