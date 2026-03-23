El Helvetia Saeplast ya divisa la fase de ascenso

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 27 – 23, ROCASA GRAN CANARIA

Como se esperaba, partidazo en el Polvorín, con un público volcado y siendo parte de la victoria. El Helvetia Saeplast Cañiza superó al Rocasa, tercer clasificado del grupo, quedando así a sólo un punto de conseguir la clasificación para la fase de ascenso a falta de tres jornadas ligueras.

El choque comenzó igualado, con distancias cortas para uno u otro equipo, pero el Cañiza jugaba concentrado, defendiendo fuerte, sabiendo que necesitarían los 60 minutos para cerrar la victoria. Tras el descanso, mejoró el trabajo defensivo, al subsanar algún problema que habían detectado y el partido estuvo controlado. Tanto, que hubo minutos para todas las jugadoras en un ambiente festivo en el Polvorín.

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO, 23 – 26, CAVIDEL AULA VALLADOLID

El Rubensa Indupor BM Porriño cayó derrotado ayer en casa ante el Cavidel Aula Valladolid en un partido que era clave para casi garantizar la salvación. El partido estuvo muy igualado en la primera mitad, alternándose ambos equipos al frente del marcador. Hasta que el Porriño pasó a jugar con dos pivotes y ello le permitió ponerse con dos goles de ventaja (10-8, min. 28). El Aula solicitó tiempo muerto y logró un parcial de 3-0, con el que le dio la vuelta al marcador antes del descanso (10-11).

La segunda mitad continuó bastante igualada hasta el tramo final (19-20, min. 52), pero el Aula jugó con mayor intensidad y eso le llevo a la victoria final. Esta derrota complica el tramo final del Porriño que está fuera del descenso, pero sólo por un punto y ahora tendrá que luchar hasta el final.

CLUB BALONMANO GETASUR, 33 – 26, SAR RODAVIGO

Mal partido de la SAR Rodavigo en Madrid ante el Getasur, en un choque en el que el conjunto visitante no se encontró cómodo ni en ataque ni en defensa. Desde el comienzo las locales destacaron en su trabajo defensivo, provocando muchas pérdidas de balón de las redondelanas. 16-12, al descanso. Además, la SAR sufrió nueve exclusiones, lo que hizo todavía más complicada la remontada visitante, que en ningún caso tuvo opciones de meterse en el partido.

Noticias relacionadas

El Inelsa Solar Asmubal Meaño descansó este fin de semana, por el aplazamiento del partido ante el Perdoma, por las malas condiciones meteorológicas. El choque se jugará el próximo 12 de abril.