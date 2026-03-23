Guardiola gana la partida a Arteta y alza su primer título del curso

El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó campeón de la Copa de la Liga tras vencer al Arsenal de Mikel Arteta (2-0) gracias a un doblete de Nico O’Reilly, ambos en la segunda parte.El técnico de Santpedor, que consigue su quinta copa de la Liga como entrenador de los ‘Citizens’, ganó la partida a Mikel Arteta, líder de la Premier con su equipo y que nunca había perdido en Wembley en sus ocho partidos anteriores como jugador y entrenador.