El Grupo Davila renueva su apoyo a la motonáutica inclusiva
El Grupo Davila ha renovado su apoyo a la motonáutica inclusiva con la firma de un convenio marco como promotor del Campeonato de España y el Campeonato Gallego. Con una primera experiencia positiva en 2025, la entrada del Grupo Davila como patrocinador de la Federación Gallega de Motonáutica permite mantener y afianzar sus proyectos de integración, siendo su primer reto la jornada inicial de esta temporada en la ría de Muros y Noia, con el Náutico Portosín de anfitrión, el 28 de marzo.
A la firma del convenio asistieron José Manuel Raimúndez, en representación del Grupo Davila, y Ana Iglesias, por parte de la Real Federación Gallega de Motonáutica.
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