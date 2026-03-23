Finot se quita la carbonilla

Porriño puede seguir presumiendo de tener una de las pruebas de diez kilómetros más rápidas que se pueden encontrar en el nutrido calendario gallego. Asheber Díaz y Alice Finot dieron lustre a la carrera consiguiendo ayer el triunfo en las calles de Porriño en una carrera disputada en unas condiciones extraordinarias de temperatura y viento.

Sara Castillo, Alice Finot y Jessara Xavier. | PEDRO MINA

Alice Finot, con la camiseta del Celta, volvió a utilizar la carrera porriñesa para ir puliendo su estado de forma con vistas a la temporada al aire libre. La olímpica francesa, cuarta en los Juegos de París y récord de Europa en los 3.000 obstáculos, tras renunciar al Mundial de 2025 ha ido ajustando su preparación y una parte muy importante son las pruebas sobre asfalto que va salpicando en su calendario con el fin de ir quitándose la carbonilla del motor. Porriño era una de ellas y allí se pudo comprobar su buen estado de forma. Logró una victoria clara con un tiempo de 33:29 (solo quince hombres acabaron por delante de ella) y aventajó en más de tres minutos a la segunda clasificada que fue Sara Castillo con un tiempo de 36:48. Tercera acabó Jessara Xavier que firmó un crono de 37:53.

Soledad Leiro, Sabela Castelo y Julia Vaquero. | PEDRO MINA

En la categoría masculina Alejandro Fernández, un habitual de la carrera y un recurrente vencedor en las calles de Porriño, tuvo que conformarse en esta ocasión con el segundo puesto. El joven Asheber Díaz, una de las firmes promesas/realidades del atletismo gallego, logró la victoria en una carrera muy rápida. El atleta del Celta, que fue junto a Alejandro Fernández durante buena parte de la prueba, acabó por imponer su mejor cambio final para ganar con un tiempo de 30:54. Diez segundos después llegó el atleta ourensano y el podio lo completó Anxo Bello que acabó la carrera en un tiempo de 31:23.

Alice Finot cruza la línea de meta. | PEDRO MINA

En Porriño también se disputó carrera de cinco kilómetros. En la categoría masculina la victoria fue para Santiago Virgós que completó el recorrido en 15 minutos justos e impuso un ritmo que ninguno de sus rivales fue capaz de sostener. Xoel Franco fue segundo con un tiempo de 15:14 y el podio lo completó Pepe Sánchez del Valle que empleó 15:22 en hacer los cinco kilómetros.

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Alejandro Fernández, Asheber Díaz y Anxo Bello, podio masculino. | PEDRO MINA

En la prueba femenina otra victoria marcada por la juventud. La sub 18 Sabela Castelo se impuso con enorme facilidad al ganar con un tiempo de 17:10. Fue segunda Soledad Leiro con 18:56 y la tercera en discordia resultó ser la gran Julia Vaquero, que no deja de poner de manifiesto su extraordinario estado de forma, al finalizar la carrera en un tiempo de 19:38.