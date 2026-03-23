El Estradense indulta al Noia

Club Deportivo Estradense y Noia firmaron ayer tarde un empate sin goles en un encuentro marcado por el monólogo ofensivo local y el ejercicio de resistencia visitante. Desde el pitido inicial, el guión quedó definido por la propuesta del Noia, que plantó un muro con un esquema 5-4-1 muy replegado, cediendo la iniciativa a unos rojillos que aceptaron el reto de proponer fútbol en todo momento.

A pesar de que los pupilos de Manuti generaron hasta media docena de ocasiones claras para desequilibrar el marcador, la falta de pegada y el buen orden defensivo de los visitantes evitaron que los tres puntos se quedaran de manera merecida en A Estrada.

En la primera mitad, el Estradense avisó con insistencia, destacando especialmente una acción de Gerard, que remató de cabeza a portería vacía en una jugada que más de media grada llegó a cantar como gol. Por su parte, el Noia se mantuvo fiel a su plan, defendiéndose con orden y amenazando en una contra muy clara que pudo cambiar el rumbo del choque. Padín también dispuso de una oportunidad manifiesta para abrir la lata, pero la fortuna no acompañó a los locales ante un rival muy bien parapetado atrás.

Lesión

Tras el descanso, el dominio del Estradense pasó a ser total en todas las facetas del juego. Los locales volcaron el campo hacia la portería visitante, cercando un área de la que el Noia apenas lograba salir. El asedio final dejó una de las imágenes más amargas del partido: en una doble ocasión clamorosa entre Edu Taboada y Pedrosa, el balón se resistió a entrar y, para colmo de males, este último cayó lesionado en la acción.

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Al haber agotado Manuti todos los cambios, el Estradense tuvo que afrontar los últimos diez minutos en inferioridad numérica, lo que terminó por diluir el empuje de un equipo al que sólo le faltó el acierto rematador para premiar su clara superioridad. Manuti lamentó al término de la contienda la falta de pegada de los suyos ante un rival que nunca inquietó a los de A Estrada.