Ejercicio de resistencia en A Illa

Un punto que sabe a poco para el Céltiga y que vale oro para el Gran Peña. Ese sería el resumen del duelo por el play off de ascenso que se disputó ayer en el Salvador Otero, que acabó con empate a uno en el marcador pero con los vigueses jugando con uno menos desde el minuto 38 tras la expulsión de Martín Lago por una dura entrada a Nico. Los vigueses saltaron al campo del Salvador Otero con la intención de llevar el peso del encuentro. Más dinámicos y verticales que su rival, los vigueses tuvieron un par de acercamientos con cierto peligro antes de llevarse el primer golpe de la tarde.

Este llegó a la salida de un saque de esquina que Marcos Blanco ejecutó muy cerrado, Andrés sacó el balón bajo palos y lo dejó muerto para que Adri Rodríguez sumase un nuevo gol más a su colección. El tanto no modificó en absoluto el objetivo de los visitantes, que siguieron percutiendo por banda y buscando con centros laterales al incombustible Cellerino. El veterano delantero argentino tuvo dos ocasiones de forma consecutiva. En la primera aprovechó un pase al hueco de Fran López para estrellar el balón en el palo. En el segundo, remató en un escorzo imposible para estrellar el balón en el larguero. Mientras, al Céltiga le costaba mucho superar las líneas de presión visitantes hasta que llegó el minuto 38 y Martín Lago se autoexpulsó con una dura entrada.

Con uno más sobre el campo, el Céltiga arrancó la segunda mitad en el campo visitante, encerrando a un Gran Peña que trataba de defenderse y buscar una contra. Cuando mejor estaban los isleños, el Gran Peña igualó la contienda. Lo hizo al aprovechar un saque de esquina en el que el balón fue circulando de lado a lado sin que ningún defensa acertase a despejarlo. Este cayó al fin a los pies de Matías Delgado que soltó un disparo seco que se coló en la portería de Antón. Tan solo un minuto después, Cellerino no llegaba por milímetros a un centro lateral que podía haberse convertido en el segundo del Gran Peña.

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A partir de ese momento, el Céltiga asumió el mando y fue el que gozó de un mayor número de ocasiones, especialmente en tres disparos: uno de Nico que sacó Andrés, otro de Guille que se fue al larguero y otro de Covelo que desvió Asier, que había entrado unos minutos antes al campo. También el Gran Peña gozó de una ocasión clara en un cabezazo de Cellerino, ya en el descuento, que se fue rozando el palo de la portería de Antón. El empate deja a ambos equipos fuera de los puestos de play off, una opción que sigue a tiro de piedra para ambos.