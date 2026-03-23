Basket Sen Barreiras volverá a recaudar fondos para Aldeas Infantiles

El Club Baloncesto Nigrán presentó en el Auditorio de Nigrán la décima edición del Torneo Solidario Basket Sen Barreiras, una cita muy especial que se celebrará los próximos días 30 y 31 en el pabellón municipal de Panxón. Este evento, ya consolidado como un referente deportivo y solidario, cuenta con la colaboración de la Federación Gallega de Baloncesto, el Concello de Nigrán y el Centro Juan María, y en esta décima edición destinará todos sus esfuerzos a apoyar la labor de Aldeas Infantiles.

Durante el acto de presentación se proyectó un emotivo vídeo que repasó una década de compromiso, deporte y solidaridad. Como reconocimiento a este camino compartido, se entregaron detalles conmemorativos a las entidades que han formado parte de esta historia solidaria, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer, Bicos de Papel, AFAGA, 700 camisetas contra la Leucemia, AEEA o el centro de educación especial Juan María, AMFIV, así como a Aldeas Infantiles, protagonista de esta edición. El acto contó con la presencia de representantes de todas las asociaciones, la vicepresidenta de la Federación Gallega de Baloncesto, Susana García SENRA, y el alcalde de Nigrán, Juan González.

Esta décima edición tuvo también un momento especialmente emotivo al recordar la figura de Pilar Valero, madrina del torneo desde su primera edición y referente dentro y fuera de la cancha. Este décimo aniversario se convierte así también en un homenaje a su legado.

En esta ocasión, el torneo pone el foco en la importante labor de Aldeas Infantiles SOS. Cada jugador y jugadora participante realizará un donativo en concepto de inscripción, que será depositado en una urna solidaria instalada en el pabellón durante los dos días de competición. Familias, asistentes y vecinos también podrán sumarse a esta causa aportando su granito de arena. Además, se celebrarán distintos sorteos solidarios, destinando íntegramente la recaudación a Aldeas Infantiles.

Cerca de 600 niños y niñas

El torneo se desarrollará en jornada de mañana y tarde, con tres pistas habilitadas en las que competirán equipos de distintos clubes como Porriño Baloncesto Base, CAB Pontevedra, C.D. Miralba o CB Redondela, entre otros. Cerca de 600 niños y niñas se darán cita en este evento. Todos los encuentros estarán arbitrados por miembros del comité de la Federación Gallega de Baloncesto, que colaboran de forma desinteresada. El tejido comercial local también se ha volcado con la iniciativa.

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Durante la rueda de prensa, la directora deportiva del CB Nigrán subrayó que “la línea deportiva del club siempre va de la mano de iniciativas sociales, porque creemos firmemente en el deporte como vehículo para educar, sensibilizar y construir una sociedad más justa”.