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Chirveches marca el gol de la temporada para el Celta

Raúl Rodríguez

La victoria del Celta en Ferrol tuvo un nombre propio. Los celestes tuvieron que remontar el gol inicial de los ferrolanos a los quince minutos de juego. El Celta presionaba presionaba bien y llegaba con peligro, pero no pudo igualar hasta el minuto veinticinco. A los cinco minutos de la segunda parte, Chirveches marcó el gol de la temporada al hacerlo desde su propio campo defensivo.

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