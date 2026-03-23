Chapela, Cabo, Vila de Cangas y Samertolaméu dominaron las finales en Meira

Una hermosa jornada la que brindaron los bateles gallegos en la III Final de Finales de la Federación Gallega de Remo-Xunta de Galicia 2026, en la ensenada de Meira-Moaña. Catorce categorías que se adjudicaron 8 clubes con Chapela-Wofco y Cabo de Cruz que fueron los dominadores, conquistando tres medallas de oro cada uno, y Samertolaméu-Oversea y Vila de Cangas con dos, siguiéndoles Amegrove, Riveira, Ares y Náutico de Boiro, con una.

Una mañana de sol acogió las competiciones con mar en calma, aunque a partir del mediodía entró una brisa molesta de través que incordió bastante a los remeros en su duro ciclo de remada y el frío se dejó sentir entre la gran afición que llenó los muelles de numeroso y animoso público, aplaudiendo y jaleando con sus gritos de ánimo a los atletas masculinos y femeninos en estas regatas.

Llegada de una de las regatas. / Gonzalo Núñez

Hubo competencia y lucha deportiva entre clubes y sorprendentemente algunos se quedaron sin medalla de oro como la SD.Tirán-Pereira que hizo cuatro segundos y un tercero y otros clubes también con parecidas circunstancias.

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Dos de los bateles, en Meira. / Gonzalo Núñez

La impresión general que dieron los equipos gallegos de las zonas norte y sur de la Gallega, que se enfrentaron ayer por primera vez, alimentaron la impronta de que todavía algunos equipos tienen que afilar los dientes, ante el Campeonato de Galicia el 28 de este mes y a continuación el 18 de abril, el Campeonato de España que se presenta en el horizonte cercano y con el campo de regatas en la pista de Legutiano en Vitoria.