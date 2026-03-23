Al Carballal se le atraganta el elevado ritmo del Bolaños

VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS, 36 – 20, A.D. CARBALLAL 36. VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS: Carlota González (1), Paula Manso (1), Valentina Estrada (3), Marta Ontiveros (5), Carolina Paola (3), Odalys Escalona (5), Lucía Téllez (1), Laura Bazco (2), Claudia Canas (6), Gema Soler, Nadege Moronfolu (3), Damaris Salomé, Ane Valero (1), Fatimata Bintou, Celia García (2), Alba Sobrino (3). 20. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (6), Daniela Carranza, Naihara Costas (2), Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla (1), Lucía Villamarín (1), Uxía Ferreiro, María Pereira (4), Alejandra Montenegro (1), María Álvarez (1), Nerea Arias, Uxía Fernández, Patricia Teijeiro (1), Sabela Vázquez (2), Yaiza Alonso (1). ÁRBITROS: Beatriz del Valle y Patricia del Valle. Excluyeron dos minutos a la local Celia García y a las visitantes Daniela Carranza, Alejandra Montenegro (2) y María Álvarez. PARCIALES: 4-3, 8-4, 10-5, 15-6, 18-9, 20-11 (descanso), 23-11, 27-13, 29-15, 31-15, 34-19, 36-20 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 21ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Macarena Aguilar de Ciudad Real.

Dura derrota del AD Carballal en su visita al Bolaños de Ciudad Real, en un partido en el que las viguesas no estuvieron cómodas en ningún momento.

Desde el inicio, el Bolaños marcó un ritmo de balón muy alto que el Carballal no supo defender en ningún momento y las distancias iban creciendo en el marcador. Al descanso, 20-11. Además, el conjunto local aprovechaba cada pérdida de las visitantes para correr a la contra y tampoco funcionó el repliegue vigués. Así, derrota muy contundente y no queda otra que pensar en el próximo choque, que será contra el penúltimo clasificado, el Puerto del Carmen en Lanzarote, donde no se puede fallar.