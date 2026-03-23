Balonmano-División de Honor Oro Femenina
Al Carballal se le atraganta el elevado ritmo del Bolaños
El próximo partido contra el Puerto del Carmen, una "final"
Mila Alonso
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS, 36 – 20, A.D. CARBALLAL
36. VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS: Carlota González (1), Paula Manso (1), Valentina Estrada (3), Marta Ontiveros (5), Carolina Paola (3), Odalys Escalona (5), Lucía Téllez (1), Laura Bazco (2), Claudia Canas (6), Gema Soler, Nadege Moronfolu (3), Damaris Salomé, Ane Valero (1), Fatimata Bintou, Celia García (2), Alba Sobrino (3).
20. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (6), Daniela Carranza, Naihara Costas (2), Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla (1), Lucía Villamarín (1), Uxía Ferreiro, María Pereira (4), Alejandra Montenegro (1), María Álvarez (1), Nerea Arias, Uxía Fernández, Patricia Teijeiro (1), Sabela Vázquez (2), Yaiza Alonso (1).
ÁRBITROS: Beatriz del Valle y Patricia del Valle. Excluyeron dos minutos a la local Celia García y a las visitantes Daniela Carranza, Alejandra Montenegro (2) y María Álvarez.
PARCIALES: 4-3, 8-4, 10-5, 15-6, 18-9, 20-11 (descanso), 23-11, 27-13, 29-15, 31-15, 34-19, 36-20 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 21ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Macarena Aguilar de Ciudad Real.
Dura derrota del AD Carballal en su visita al Bolaños de Ciudad Real, en un partido en el que las viguesas no estuvieron cómodas en ningún momento.
Desde el inicio, el Bolaños marcó un ritmo de balón muy alto que el Carballal no supo defender en ningún momento y las distancias iban creciendo en el marcador. Al descanso, 20-11. Además, el conjunto local aprovechaba cada pérdida de las visitantes para correr a la contra y tampoco funcionó el repliegue vigués. Así, derrota muy contundente y no queda otra que pensar en el próximo choque, que será contra el penúltimo clasificado, el Puerto del Carmen en Lanzarote, donde no se puede fallar.
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Un dulce reconocimiento al emprendimiento: el local de Cangas que está convocado a la feria FP Innova