El Cambados se acerca al abismo

El Cambados no consigue enderezar el rumbo y ayer sumó una nueva derrota ante un eficaz Lugo B, que se llevó los tres puntos de Burgáns y dejó a los amarillos a tres puntos de la salvación, tras el empate del Silva. Los cambadeses cedieron la iniciativa del encuentro al rival en un primer momento, cerrándole los pasillos interiores y frenando los cortes de segunda línea. David Conde evitó que los lucenses se adelantasen en el marcador con dos buenas paradas, mientras el Cambados se quedaba a las puertas de marcar el primer tanto en un mano a mano de Grégor que desbarató el portero visitante.

Los jugadores de Pénjamo reclamaron dos posibles penaltis en el área lucense cometidos sobre Seydou y Dieguito, que fueron arrollados por el meta visitante, aunque el árbitro consideró que fue en pugna por el balón en ambas ocasiones y decidió no sancionarlas.

En la segunda mitad, llegaría el tanto visitante en un centro que remata Blas, Conde acierta a rechazar el balón, pero este vuelve a caerle a los pies al jugador del Lugo B, que solo tuvo que empujarla al fondo de las mallas ante la desesperación local.

Noticias relacionadas

A partir de ese momento, el Cambados dio un paso al frente porque necesitaba los puntos. Los amarillos comenzaron a cargar el área con centros y llegadas en velocidad a espaldas de los centrales, pero no consiguieron materializarlas. Las más claras, estuvieron en las botas de Tiko y Nico, pero sus disparos acabaron marchándose fuera por muy poco. Los lucenses pudieron ampliar su ventaja en una rápida transición, pero Ibe también remató fuera ante la salida a la desesperada de David Conde.