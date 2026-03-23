Lección de coraje del Vigo en Valencia

Un rayo de luz en la temporada del Vigo 3x3 femenino, que ha estado marcada por lesiones y ausencias. La escuadra olívica ofreció una excelente imagen y alcanzó los cuartos en la quinta jornada de la Liga Nacional, en su versión invernal, que se ha disputado en Valencia.

La expedición llegó a la capital valenciana el viernes por la noche «con cierto cansancio tras un viaje largo con escalas y combinaciones debido a las Fallas», explica el presidente, Luis Ángel Guimeráns, Guime. «Las sensaciones eran buenas, habíamos entrenado bien, recuperando efectivos».

Ese escenario se empaño el sábado por la mañana. El vuelo de Claudia Calvelo, que debía incorporarse más tarde por causas laborales, se había suspendido por niebla. El Vigo se veía obligado a jugar sin su pívot y referencia y, una vez más, sin cambios. «Tocaba sufrir», relata Guime. Su previsión se confirmó en los dos primeros duelos ante La Celeste local (21-14) y Canario Titanes (20-10).

Elena Rodríguez, durante uno de los partidos. / Vigo 3x3

Las jugadoras sacaron fuerzas de flaqueza. Ante Ceuta, tras ir a remolque, voltearon el marcador en el último minuto (18-16) «gracias a no perder la fe y al acierto en el triple de Raquel Asensio. Se notó la veteranía de Carla Fernández y Elena Rodríguez logró un rebote providencial para darle la asistencia a Raquel en el triple decisivo».

Sobrevivieron así hasta el domingo. «La ilusión era máxima pero el cansancio iban a la par», admite Guime. Se notó ante Las Rozas, el gran favorito y que acabaría ganando el torneo. De hecho, el Vigo cayó 9-20 y Pozuelo, en la final, por 20-10. «Mantuvimos el tipo», celebra Guime. La sexta parada liguera será el 15 y 16 de abril en Barcelona.