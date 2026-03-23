Buen punto para el Coruxo

El Coruxo consiguió ayer acabar con una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Un punto que le vale a los vigueses para recuperar sensaciones y seguir en la pelea por una de las plazas que clasifica para el play off de ascenso a Primera Federación.

Nacho Fariña lucha con un jugador del Numancia por controlar un balón. | PEDRO MINA

El partido de ayer ante el Numancia no era fácil. Los sorianos son rivales directos de los vigueses por una de las plazas de fase de ascenso y llegaba al campo de O Vao con la necesidad de recuperar sensaciones tras la derrota de la semana pasada en su campo ante el Astorga. Esa necesidad se transformó en una presión inicial muy alta, que provocaba que los jugadores vigueses tuvieran muchos problemas para sacar el balón jugado y, por descontado, llegar con peligro al área rival.

Así, los primeros minutos de partido transcurrieron sin que el balón llegar a las áreas, por lo que Ruiz Díaz e Iván Martínez, porteros de los dos equipos, no tuvieron trabajo.

Pero si hay un factor que durante toda la temporada le está pasando factura al Coruxo, es que los rivales necesitan muy poco para hacerle daño, y ayer volvió a ocurrir lo mismo. Estaba a punto de cumplirse la media hora de juego, cuando el Numancia saca un córner largo. En el segundo palo estaba completamente Jannick, que de cabeza envió el balón al fondo de las mallas. Un duro golpe para los vigueses, que hasta ese momento se habían visto incapaces de superar a los sorianos.

El cuadro vigués trató de recomponerse y consiguió sacarse de encima la presión soriana, pero lo que no conseguía era sobrepasar la línea defensiva, que estaba bien organizada y colocada.

La segunda parte comenzó con un Coruxo más ambicioso, moviendo el balón con más velocidad, pero seguía faltando ese último pase que pusiera en apuros a Iván Martínez.

Ese empuje de los vigueses les llevó a lograr el tanto de la igualada a los ocho minutos de juego. Fue un balón que quedó muerto dentro del área y Xavi Cidre, llegando desde atrás, lo golpeó con tal fuerza que nada impidió que llegara el empate.

La igualada le hizo mucho daño al Numancia. El Coruxo recuperó el balón, y cuando lo tiene consigue llegar con peligro a la frontal del área rival. El problema es que les faltaba ese último pase para crear peligro, sin conseguir poner en apuros a Iván Martínez.

Fue un corto periodo de tiempo en el que el Numancia estuvo «tocado» sin que el Coruxo hubiera aprovechado la ocasión para ponerse por delante en el marcador. Y es que poco a poco los sorianos volvieron a recuperar el balón. La defensa seguía mostrándose sin fisuras, firme y sin dejar huecos para que los vigueses llegaran al área.

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A medida que se acercaba el final del encuentro, el Numancia volvía a tener presencia en el área del Coruxo. Dispusieron de algunas ocasiones para llevarse los tres puntos, sobre todo por mediación de Juancho y Dani García que, por fortuna para el Coruxo, remataron flojo. Al final, el empate del Coruxo en el partido de ayer ante el Numancia hay que darlo por bueno, y positivo. Bueno porque es ante un rival directo en la lucha por una de las plazas de play off de ascenso; y positivo porque sirve para romper la racha negativa. Curiosamente, en la primera vuelta, la victoria en el Estadio de Los Pajaritos ante el Numancia sirvió para encadenar la racha positiva que llevó al equipo a la zona alta de la clasificación. A ver si ahora pasa lo mismo.