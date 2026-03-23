El Beluso roza el milagro y gana un punto de oro

El CD Beluso y el Porriño Industrial firmaron tablas en As Laxes. El 3-3 final dejó mejor sabor de boca en el conjunto local, que perdía por 0-3 en el minuto 35 y fue capaz de rehacerse hasta igualar el marcador y rozar la remontada.

El Porriño sorprendió al Beluso en la primera parte. Salió muy enchufado, castigó a los locales al contragolpe y generó mucho peligro en cada llegada. En el minuto 6, Miguel Amador abrió el marcador al rematar un centro. Poco después, Rafa amplió la ventaja con un gol olímpico que entró raso entre los defensas. El tercero llegó tras un contragolpe bien conducido, iniciado después de un saque de esquina a favor del Beluso. Sin embargo, antes del descanso, Jorge Millán recortó distancias con un gran disparo de zurda que se coló por la escuadra y dio vida al equipo local.

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En la segunda parte, el dominio fue del Beluso. Jorge Millán volvió a aparecer para firmar el 2-3 con un remate de primeras tras un saque de banda. El empate llegó por medio de Raúl, que empujó en el segundo palo un pase atrás. En el 80, el Beluso reclamó un penalti por mano que el colegiado no señaló. En los últimos minutos el partido fue un caos en el que pudo ganar cualquiera.