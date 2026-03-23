El Atios vuelve a sonreir
Los porriñeses llevaban tres jornadas sin ganar | Carrera, Rubén Domínguez e Iker marcaron los tres goles del conjunto local
M. Alonso
El Atios se reencontró ayer con la victoria después de tres jornadas sin ganar, al superar al Tyde en un partido que fue más igualado de lo que reflejó el marcador final.
El conjunto local, que sigue como líder del grupo, llegaba al partido en el peor momento de la temporada y con la necesidad de ganar, ante la cercanía del Pontevedra B, que recortó seis puntos en estas tres jornadas. Por su parte, el conjunto visitante sumó dos partidos sin perder tras el cambio de entrenador. El choque comenzó igualado, hasta que Rubén Carrera logró adelantar al Atios en el minuto 20. El Tyde no se descompuso y siguió buscando la portería contraria con intención, pero sin embargo volvió a golpear el Atios justo antes del descanso, en esos minutos que hacen daño, cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario. Gol de Rubén Domínguez.
Tras la reanudación, muy pronto llegó el tercero y definitivo, obra de Iker, y a pesar de el conjunto de Tui no dejó de intentarlo no pudo recortar distancias para darle un poco de emoción a los minutos finales.
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