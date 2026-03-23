El Athletic tumba al Betis en una buena primera parte
iñaki benito
El Athletic Club ganó crédito con una trabajada victoria en San Mamés por 2-1 frente a un Betis estancado que después de su gran victoria europea del pasado jueves volvió a la realidad liguera para sumar su quinta jornada consecutiva sin ganar.
Dos goles de Dani Vivian y Oihan Sancet premiaron la mayor ambición de los rojiblancos en la primera parte y le dieron la confianza necesaria para aguantar el empuje bético tras el descanso, que tampoco fue asfixiante, y sumar tres valiosos puntos en la primera cita después del anuncio de Ernesto Valverde de su salida del Athletic al acabar esta temporada.
El Athletic comenzó el partido enchufado y poniendo un fuerte ritmo que trató de enfriar el Betis, que intentó alguna contra pero el sistema defensivo rojiblanco se mostró sólido para contener sin demasiados problemas los intentos verdiblancos.
En el minuto 25 llegó la acción que rompió el equilibrio. Una larga combinación de Galarreta y Yuri acabó en un pase de Iñaki Williams hacia la llegada de Vivian. El central empalmó un buen derechazo cruzado que superó a Pau. Al filo del descanso llegó el segundo zarpazo, de Sancet.
Fornals firmó un golazo en el minuto 75. El centrocampista clavó una falta en la escuadra derecha de Simón y ese 2-1 generó un desconcierto que a punto estuvo de pagar caro el Athletic. Un minuto después marcó Bakambu, pero el gol acabó anulado.
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