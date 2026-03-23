Al Areas se le escapan dos puntos en la recta final

Los primeros minutos de partido fueron de tanteo. Los dos equipos se estudiaban, ya que los puntos eran importantes. Poco a poco los jugadores más adelantados de los dos equipos comenzaban a llegar al área rival, pero no estaba acertados de cara a la portería.

A seis minutos para finalizar el primer tiempo, el partido estuvo suspendido durante seis minutos. Aarón se lesionó y el partido se detuvo hasta que llegó la ambulancia.

En la segunda parte el Areas dio un paso al frente, y a los quince minutos de juego se adelantaba en el marcador por mediación de Diego Diez. Los de O Morrazo dieron un paso al frente para igualar el partido, y lo consiguiendo en el tiempo añadido.

celanova-choco 2-1. Siguen los problemas para el Choco, que ayer acumuló su tercera derrota consecutiva. Una situación que ha llevado a los redondelanos a los puestos de descenso. La igualdad es tal, que hay cuatro equipos en tres puntos, para dos puestos de descenso. Y todo eso si no hay arrastres.

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Ayer, el Choco comenzó haciendo un buen partido en Celanova. Aguantó bien los primeros cuarenta y cinco minutos, disponiendo de ocasiones de gol. Tras el descanso, se adelantaron con un tanto de Graña. La alegría le duró muy poco, ya que cinco minutos más tarde Rivera lograba el tanto de la igualada para los ourensanos. En pleno desconcierto redondelano, llegó la sentencia.