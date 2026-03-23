El Alondras se aleja de la zona de play off

El Boiro gana por un ajustado 1 a 0 al Alondras. Los locales hicieron bueno el gol de Castro en el 40 y los visitantes se quedaron con dos jugadores menos en el 90 por las expulsiones de Camba y Víctor.

El Boiro recibía al Alondras en un duelo directo en la tabla. Ambos equipos llegaban al encuentro separados en tan solo dos puntos y buscaban los tres puntos para seguir vivos en la lucha por entrar a los playoffs.

Comenzaba el encuentro con los dos conjuntos muy activos buscando el área rival, pero las defensas estaban atentas para despejar las ocasiones de peligro que estaban generando sus rivales durante los primeros minutos.

Todo hacía parecer que el partido se marcharía al descanso con empate a cero, pero los locales tenían otra idea para terminar la primera parte. Sería en el minuto 40 cuando llegaría el gol que abriese la lata, el encargado de adelantar al Boiro sería Castro, que le daba una gran ventaja antes de llegar al paso por los vestuarios.

Durante la segunda parte los visitantes atacaron con todas sus fuerzas en busca del gol del empate, pero la defensa del Boiro despejó cualquier acción de peligro de su rival.

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Finalmente, el Boiro lograría aguantar el gol de Castro en la primera mitad y se llevaría tres puntos vitales en la lucha por llegar a los playoffs. El Alondras recibirá el próximo fin de semana a un Cambados que quiere salir de los puestos de descenso.