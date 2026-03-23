Alex Txikon, el alpinista que ama el invierno

«Nací en Lemoa en pleno invierno de 1981. Igual de ahí mi pasión por las expediciones invernales», asume Alex Txikon en su carta de presentación. Aunque también se defina como aizkolari, son sus hazañas alpinísticas las que sobresalen en su currículo. Ha conquistado once de los catorce «ochomiles», las montañas más altas que montan guardia sobre el Himalaya. Y la mayoría de ellas, en esa época del año que otros eluden. No siempre lo ha acompañado el éxito. «Un intento tras otro, una adversidad tras otra», enumera. Sí la constancia: «Sin perder un ápice de mi pasión».

Txikon abrirá el Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático Cidade de Vigo, cuya quinta edición organiza el Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia. La idea que el expresidente Carlos Garrido se atrevió a expresar en 2020 ha cuajado hasta convertirse en una cita ineludible de conocimiento y reflexión. Grandes personalidades han pasado por el auditorio municipal como las que lo harán esta semana; a Álex Txikon (martes) le seguirán Odile Rodríguez de la Fuente (miércoles), hija del legendario naturalista y ella misma una experta de prestigio, y Mariano Baratech (jueves), productor y divulgador ambiental. De la Fuente disertará sobre «El Hombre y la Tierra» y Baratech sobre «Hope! Como transformar as organizacións». Todas las conferencias comienzan a las 20:00. La entrada será, como siempre, gratuita hasta completar aforo.

A Txikon lo presentará alguien que conoce tan bien como él las cumbres más elevadas, Sechu López. El gallego, en general, acostumbraba a lanzar sus asaltos entre la primavera y el otoño, antes de que el clima mostrase su rostro más áspero. Txikon, por el contrario, es el único que ha liderado proyectos himaláyicos en invierno de manera ininterrumpida desde 2011. De entre sus doce cumbres (repitió en el Shishapagma) resalta la de 2016. Aquel año se convirtió, junto al pakistaní Ali Sadpara y al italiano Simone Moro, en el primero en hollar el Nanga Parbat en esa época del año. La del Manaslu también inédita en tales circunstancias, en 2023, se cuenta como otra de sus preferidas. En ambos casos, sin oxígeno artificial.

La fuerza de la gravedad

Son treinta expediciones en total las que puede enumerar el vizcaíno. Una trayectoria impresionante que se inició, como en el caso de tantos montañistas vascos, con una primera excursión al Gorbea, junto a sus padres, cuando apenas tenía tres años de edad. «Mi pasión por la montaña viene de muy atrás, cuando apenas caminaba», resume. Esa inclinación se afianzaría después: «Desde que era adolescente vivo enamorado de la montaña, la naturaleza, y de todos y cada uno de esos pocos reductos por donde el ser humano todavía no ha pasado. Como la fuerza de la gravedad atrae nuestros cuerpos al vacío sin hacer diferencia alguna, la misma fuerza, pero a la inversa, siento al subir hasta esas cumbres". Añade el componente humano: "Me apasiona viajar, conocer diferentes culturas y descubrir de la mano de sus gentes la historia de cada pueblo y montaña».

De todo ello hablará Txikon en el auditorio municipal en «Escaladas invernais», el título de su conferencia. Quizá también con tiempo para detallar sus progresos en la escalada en roca, con dificultades de hasta 8A. «Estoy seguro de que nos queda mucho por hacer; muchas aventuras por vivir», anticipa.